Patricia Bullrich rompió el silencio sobre la crisis en el Ministerio de Seguridad: "No tiene que ver con el PRO"

"No tiene que ver con el PRO, ni la interna del PRO. Tiene que ver con algo que he pregonado toda la vida, la transparencia en la gestión, cuando veo algo que no me gusta, la decisión es inmediata", aseguró la funcionaria nacional, quien evitó dar más detalles respecto al caso.

La denuncia está en manos de la Oficina Anticorrupción, que va a iniciar las investigaciones del caso que implica Ventura Barreiro, un funcionario cercano a Cristian Ritondo, con quien Bullrich tuvo fuertes cruces en las últimas semanas.

"Es muy importante que un jefe de una fuerza nos cuente esto, porque demuestra que está compenetrado con la gestión, la transparencia. Me dolió mucho que cuando el país necesita cambios, hayan quienes quieran seguir con sistemas viejos", lamentó la ministra.

A su vez, Bullrich sostuvo que no durmió "pensando en el tema" respecto al posible reemplazante, y afirmó que su número dos debe reunir la condición "básica" de la transparencia.

"Tiene que ser alguien operativo y con mirada estratégica respecto a cómo son las fuerzas federales, en un país federal donde hay 24 policías más y cómo se refuerzan hacia al sentido estratégico del crimen organizado y el crimen común", concluyó la ministra.