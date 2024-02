Patricia Bullrich desafía a Mauricio Macri e insiste con una alianza con Javier Milei

En este sentido, Bullrich afirmó: "No es un cogobierno, no es un tema de cargos sino de principios, pero hay que ver si después nos bancamos esto, porque a la hora de la verdad, algunos terminan diciendo 'esto no me lo toques, cuidado con este interés que es mío'".

Qué dijo Patricia Bullrich sobre una alianza con Javier Milei

"La Argentina de mantener los intereses de todos y querer cambiar, no existe. Hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla, entonces mi objetivo como actual presidente del PRO es traer al partido a una estrategia de cambio. Hoy el PRO está en el cambio, los militantes, los legisladores, habrá una ínfima minoría que no está, la gente lo apoya y es cuestión de concretarlo, no es tan difícil", añadió.

Además, la titular de la cartera de Seguridad recordó que "los 37 diputados del PRO votaron a favor de la ley (Ómnibus), en particular y en general. En todos lados el PRO tiene una decisión de cambio. No es tema con Macri. Es un tema con el PRO. Tuvimos un cambio muy fuerte en el PRO y eso se notó cuando yo gané las PASO. Mi objetivo como presidenta del PRO es que el PRO esté alineado en serio a un cambio, no a medias tintas".

Cuando le preguntaron si Mauricio Macri busca quedarse con la titularidad del PRO, respondió: "No lo sé, no sé si va a presentarse a una lista, no voy a hablar por Macri, sé lo que leo en los diarios. No es un problema de tiroteo, sino que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, así de frente, yo soy más directa, estoy convencida, y voy al frente".

"No quiero hacer una entrevista hablando de Macri, soy ministra, estoy en otras cosas, no me interesa hacer una entrevista siendo la psicóloga de Macri. Hablen con Macri", aseveró molesta.