Patricia Bullrich habló de la amenaza que le hizo a Felipe Miguel y redobló la apuesta: qué dijo

“Creo que si hay algo con lo que hay que termina en Argentina es con la hipocresía”, señaló Bullrich tras el fuerte cruce con Felipe Miguel y remarcó: “Me molesta el doble discurso, las dobles conductas”.

"Le dije que conmigo no se meta. Soy la dirigente que más ha tenido clara la discusión con el kirchnerismo y no es el caso del que estamos hablando", arremetió la presidenta del PRO, ya que "fue un insulto fuerte y después vino tranquilo y sonriente a decirle 'hola, ¿cómo estás?", agregó. “Conmigo no se jode”, insistió.

Bullrich

"Dejemos la política de la hipocresía, no va. No fue una opinión, fue una sentencia, toda Argentina sabe que no soy funcional al kirchnerismo. No me voy a bancar esa hipocresía", agregó. "Me molesta el doble discurso, la doble conducta", remarcó.

“¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo?”, contestó Bullrich.

"Mucho más violento es que a la presidenta del PRO, y a la persona que ha sido claramente antikirchnerista, decirle que es funcional al kirchnerismo. Eso es la peor violencia política existente. Cuando alguien dice algo, después que se la banque, que se banque las consecuencias de sus dichos”, finalizó, firme en sus postura.