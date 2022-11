Qué dijo Felipe Miguel de la amenaza que le hizo Patricia Bullrich

Embed #Argenzuela | "Me parece una locura ese nivel de amenaza por no pensar lo mismo sobre un tema, tenemos que sostener el respeto y no caer en la violencia", @FelipeMiguelBA a @rialjorge https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/mbIOQqT0cf — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) November 1, 2022

Y siguió: "Yo no necesito que Juntos por el Cambio se manifieste frente a esto, no contribuye en nada, lo mejor que podemos hacer es no seguir aumentando la discusión".

Aunque reprobó la actitud de Bullrich, Miguel intentó poner paños fríos a la disputa que abona todavía más la feroz interna que atraviesa el macrismo. "Es un episodio que no tendría que haber sucedido nunca, es mejor dar vuelta la pagina y seguir adelante", dijo el hombre más cercano a Horacio Rodríguez Larreta.

El nuevo cruce estalló luego de que se viralizara un video en el que se puede ver a Bullrich amenazar a Miguel.

La titular del PRO le advirtió al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires que la próxima vez que lo cruce en televisión le iba "a romper la cara", al encontrarse durante la presentación del libro "Para Qué" del ex presidente Mauricio Macri.

"No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Te lo aviso directamente, conmigo no se jode", le advierte Bullrich a Miguel cuando ambos se disponían a ocupar sus lugares en el auditorio de la Rural, el 24 de octubre pasado en un acto al cual asistieron varios referentes de Juntos por Cambio (JxC).

Ante las airadas palabras de la ex ministra del Gobierno de Cambiemos, Miguel la mira atónito y le pregunta por qué le dice eso y opta por abrazarla como una forma de bajar la tensión entre ambos. En el registro audiovisual también puede apreciarse al exsenador nacional Miguel Ángel Pichetto, quien mira asombrado la escena.

"Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso", sostuvo el funcionario porteño, mano derecha de Rodríguez Larreta.

"Ustedes me conocen y saben que yo nunca agredo a nadie, pueden existir diferentes opiniones, pero no se traducen en términos de agresiones personales", siguió Miguel, que consideró que Bullrich "cruzó un límite y la violencia es inaceptable".

En esta línea, el funcionario indicó que "no supo que lo estaban filmando el encuentro" y tampoco ha vuelto a tener contacto con la presidenta del PRO "después de lo que ocurrió".

"Se que ella dijo que no me iba a pedir disculpas, pero de igual manera yo la voy a seguir saludando", afirmó Miguel.

La escena hace pública la tensión en el PRO, entre los sectores que encabezan Macri y Bullrich, y los que se referencian en Rodríguez Larreta, en medio de la interna por el liderazgo del espacio y JxC de cara a las elecciones presidenciales de 2023.