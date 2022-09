La bomba de Mirtha Legrand a Patricia Bullrich por el atentado a Cristina Kirchner

En un momento Luis Majul sostuvo que la mayoría repudiaba el atentado a la Vicepresidenta, cuando Mirtha Legrand lo interrumpió y, en este caso, puso las cosas en su lugar.

"El atentado -a CFK- que todos repudiamos", dijo Majul, quien enseguida fue interrumpida por Mirtha Legrand: "Todos no sé, todos no sé, porque aquí hay una a mi derecha (Patricia Bullrich) que no repudió mucho".