La disparatada promesa de Patricia Bullrich contra las indemnizaciones que sorprendió a Fantino

"Estoy haciendo un cálculo con un matemático", arrancó Bullrich para explicar su propuesta basada en que en cada provincia, cada Pyme me dice lo mismo", sobre supuestas quejas de empresarios por juicios laborales. "Si tomás todo eso, te vas a 2 millones de puestos de trabajo. El empresario dice que se queda con su familia, no toma a nadie porque le hacen un juicio y se quedan con su empresa", argumentó.

En este marco, la candidata de JxC avisó que piensa "derogar todas las leyes que han quedado como leyes de multas sobre la indemnización", y sin mayores precisiones, indicó que "Menem hizo unas leyes que tenían unos contratos especiales...".

"Las derogás. Hago un DNU y las derogo en dos minutos", sentenció Bullrich cuando Fantino le advirtió que no iba a ser tan fácil la derogación pasando por el Congreso. "Tenés a Contencioso Administrativo rompiéndote la ley", le explicó el periodista, ante lo que la candidata, remató: "No puede. No existe. Y además voy a pasar la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué el Estado Nacional tiene una Justicia Laboral si está contaminada por los gremios? Nunca un empresario gana un juicio, siempre le rompen la cabeza".

bullrich fantino