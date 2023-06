López Murphy se autopostuló como compañero de fórmula de Patricia Bullrich

"Esto es como una licitación. No es un tema unilateral. Es un poliedro de atributos. Yo cubro algunos y en otros tengo déficit. Y le pasa lo mismo a otros", explicó sobre el tema, y dijo que si le ofrecieran esta posibilidad la aceptaría.

patricia bullrich.jpg Foto NA: Juan Vargas.

"Ella tiene que contemplar mis debilidades en el armado territorial. Yo no tengo una fuerza capaz de asegurar un control territorial de toda la República. Ese no es un tema menor. Va a haber 100.000 urnas. Hay que vigilar 100.000 urnas. No es un tema menor. Yo admito eso", expresó el economista de origen radical en diálogo con radio Continental.

"Mi organización no tiene un curita en cada parroquia", indicó López Murphy sobre este punto.

En otro tramo de la entrevista, el economista reveló que "las mediciones" le dan "bárbaro"

"Me llamaron y las mediciones dan bárbaro", dijo el referente de Republicanos Unidos, con lo que pareció estar ya anotado para acompañar a Bullrich en una fórmula presidencial.

Es que Bullrich deberá definir en los próximos días quién la acompaña como candidato a vicepresidente: entre las posibilidades, se había mencionado los nombres de los radicales Luis Naidenoff y Maximiliano Abad, nómina a la cual ahora se sumaría López Murphy, quien había expresado su intención de competir por la jefatura de Gobierno porteña.

El economista liberal reiteró su respaldo a la exministra de Seguridad al sostener que "hace tiempo" que la apoya porque "tiene un compromiso con las reformas muy grande".

elecciones urna

En otro orden, López Murphy rechazó la ampliación de Juntos por el Cambio hacia sectores del peronismo no kirchnerista, tal como sostiene Bullrich.

"Lo que está, está. Lo que podría estar ya está adentro. Y me parece legítimo plantear después de la elección una coalición más amplia", dijo al respecto.

Agregó que "lo de Schiaretti no podría ser ahora porque está la elección de Córdoba".

En otro orden, evitó cuestionar al precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, al sostener que no comparte "el mesianismo de decir quién está bien y quién está mal", indicando que en ese aspecto es "profundamente liberal".

Sobre si el próximo gobierno deberá aplicar un ajuste en la economía, indicó: "No necesitamos un ajuste agregado, en el sentido de contraer, sino al revés, necesitamos expandir".

lopez murphy

"Lo que sí necesitamos -manifestó- es corregir el descalabro del sector fiscal, que pasó de 22 o 23 puntos del producto a gastar 45".

En relación a si es necesario aplicar una reforma laboral, aseguró que "hay un medio ambiente anti empresario y anti Pyme" y se mostró partidario de "bajar los impuestos a los sectores de más calificaciones, alargar el período de prueba y eliminar los juicios laborales nuevos".

Sin embargo, dijo que no modificaría ni la Ley de contrato de trabajo, ni la de asociaciones profesionales, ni las negociaciones colectivas o el sistema de obras sociales.

En torno a los planes sociales, se mostró partidario de "desintermediarlos" al considerar que "se ha armado una industria, un negocio sobre eso que tiene que ser desarmado".