Patricia Bullrich con los tapones de punta contra Larreta

La titular del PRO acusó al gobierno porteño de hacer “permanentes operaciones de prensa” en su contra y disparó: “Si hay un debate que Rodríguez Larreta discuta conmigo, que no me mande más soldaditos, todo debate es válido en la medida que sea abierto y claro”.

Bullrich

E insistió: “Si debato con Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas para decir cualquier cosa”.

Ayer se viralizó un video en el que se ve la violenta amenaza que le lanzó a Miguel. "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Te lo aviso directamente, conmigo no se jode", amenazó Bullrich a Miguel cuando ambos se disponían a ocupar días atrás sus lugares en el auditorio de la Rural, en un acto al cual asistieron varios referentes de Juntos por Cambio (JxC).

Ante las airadas palabras de la exministra del Gobierno de Cambiemos, Miguel la mira atónito y le pregunta por qué le dice eso y opta por abrazarla como una forma de bajar la tensión entre ambos. En el video que se volvió viral ayer también puede apreciarse al ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto, quien mira asombrado la violenta escena.

felipe miguel patricia bullrich