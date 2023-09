Patricia Bullrich reveló cómo es su vínculo con el alcohol

"¿A cuántos agarraron? Y me quieren descalificar por eso", señaló Bullrich y remarcó: "Por supuesto, llego a mi casa a la noche y me tomo una copa de vino. ¿Cuál es el problema con que me tome una copa de vino? Y si me quiero tomar dos copas de vino, no manejo".

Tras reconocer su gusto por la bebida, preguntó: "Soy una persona pública. ¿Alguna vez alguien, en algún lugar, me vio en una condición en la que no estoy en mis cabales? ¿Cuántas veces vengo a la televisión? ¿Cuántas veces hablo por la radio? ¿Cuántas veces me ven en los actos?".