Patricia Bullrich se despegó de la visita de diputados libertarios al represor Alfredo Astiz

Según trascendió, de la visita participaron Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo, quienes estuvieron reunidos con los represores entre los que estaban también Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, entre otros.

Además, según trascendió en las últimas horas, los legisladores se trasladaron hasta el penal de Ezeiza en un camioneta oficial del Congreso de la Nación.

En este contexto, el juez Alejandro Slokar solicitó detalles de lo sucedido, algo que generó malestar en la cartera que conduce Bullrich: "Los diputados piden ingresar a la cárcel todo el tiempo. Cuando pedían ir a ver a Lázaro Báez o a De Vido, condenados, no preguntaban por qué", intentando asemejar a un detenido de un delito común con uno de lesa humanidad.

"Me sorprende que un Juez me pregunte por eso y no cuando entran agrupaciones de Derechos Humanos que entran a ver asesinos seriales. Midamos con la misma vara para todos", agregó.

Por su parte, el presidente Javier Milei opinó: y soltó: "Es voluntad de ellos, yo no lo hubiera hecho. Los liberales no somos manada. No manejo a la gente a control remoto. En este espacio tenemos libertad. Qué libertad tendrían, si hacen lo que yo les digo", concluyó.

El mensaje de Bullrich a la interna del PRO

La ministra de Seguridad mandó un fuerte mensaje a la interna del PRO, en medio de la fuerte tensión en el partido por la decisión del sector alineado con el titular del espacio, Mauricio Macri, de rechazar una fusión con La Libertad Avanza, contra la postura impulsada por el presidente Javier Milei y la funcionaria.

“En este momento la línea divisoria es sos oposición u oficialismo, oficialismo significa apoyar los cambios que se llevan en el país, hay cientos de funcionarios afiliados al PRO que están en el Gobierno, hay otros que son de la UCR, hay diversidad”, planteó.

La ministra de Seguridad dijo: “No tengo interés de pelearme con el PRO, sino de discutir dónde estamos parados. Nosotros estamos parados del lado del Gobierno, la mayoría de votantes de Juntos por el Cambio quieren que el Gobierno salga adelante,estamos del lado del oficialismo”.

La ex presidenta del PRO aclaró: “Ser oposición significa lo que está haciendo el kirchnerismo, que te traban todo, no te permiten avanzar, más allá de eso avanzamos igual, con los instrumentos que tenemos”, y reiteró: “El mapa político está dividido entre los que apoyamos el cambio o los que están reticentes defendiendo sus intereses, porque no quieren que le vaya bien a este Gobierno, esa es la división”.

Bullrich consideró que “la gran división es si estás y vas a apoyar al Gobierno porque considerás que lleva adelante los cambios de fondo que necesita el país, o si vas a estar mirando cada cosa que hace el Gobierno de manera especulativa o crítica”, y que “esto le cabe a todas las fuerzas, no es un problema del PRO”.

La ministra de Seguridad dijo que “es un momento para tirar del carro, apoyar, comprometerse, decirles a los millones de ciudadanos que nos votaron: ‘Acá estamos, para apoyar con todo este cambio’”, y destacó “que hay cientos de funcionarios de este gobierno afiliados al PRO, todos tirando del carro”