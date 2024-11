Pepín Rodríguez Simón volvió a la Argentina

Los representantes del grupo Indalo habían apelado a la Corte Suprema de Justicia para asegurar su arresto, pero Rodríguez Simón decidió regresar. Según informó Infobae, el abogado cruzó a Buenos Aires desde Colonia en su auto particular. Al no tener una orden de detención en su contra, no hubo un operativo de seguridad esperándolo, y puede moverse libremente por el país.

La resolución judicial estableció que, una vez cumplida la caución, se dejaría sin efecto la orden de captura nacional e internacional contra Rodríguez Simón, así como la inhibición general de bienes y el congelamiento bancario dispuestos en mayo de 2021. La jueza María Servini destacó que la alta cifra de la fianza se debió al tiempo que estuvo prófugo, sus bienes en el país, su carrera como abogado y funcionario público, y su capacidad para mantenerse en el exterior a pesar de tener sus cuentas bancarias congeladas.

Rodríguez Simón regresó al país con la certeza de que no sería detenido. Gracias a una serie de fallos de la jueza María Servini, de la Cámara Federal y de la Cámara Federal de Casación Penal, el empresario tiene una exención de prisión que se le concedió previo al pago de una fianza millonaria: 3.120.000.000 de pesos. Para pagar ese monto consiguió la ayuda de un exfuncionario del gobierno de Cambiemos investigado en la misma causa, José Torello, quien se convirtió en fiador de “Pepín”, tal como lo detalló Infobae el 24 de octubre pasado. Los apoderados del grupo Indalo habían apelado a la Corte Suprema de Justicia para conseguir un fallo en esa instancia que garantizara su arresto, pero el empresario emprendió su regreso.

“Cumplida que sea la caución dispuesta, lábrense las correspondientes actuaciones y déjese sin efecto la orden de captura nacional e internacional de FABIÁN JORGE RODRÍGUEZ SIMÓN, para lo cual deberán librarse, llegado el caso, los respectivos oficios”, sostuvo la resolución. También se dispuso dejar sin efecto “la inhibición general de bienes y congelamiento bancario dispuestos el día 19 de mayo de 2021″, escribió la jueza María Servini el 8 de mayo pasado.

Pepín Rodríguez Simón prófugo desde 2021



Rodríguez Simón decidió irse en 2021, cuando la jueza Servini avanzaba en la investigación por presunta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, durante el gobierno de Cambiemos. La denuncia, presentada por De Sousa, acusaba a una supuesta asociación ilícita de intentar apropiarse del Grupo Indalo, involucrando a la AFIP y a la prensa. Entre los acusados se encontraban el expresidente Mauricio Macri, Rodríguez Simón y otros funcionarios de la AFIP.

Servini llamó a indagatoria a Rodríguez Simón, pero él no se presentó, lo que llevó a la jueza a declararlo en rebeldía y emitir una orden de captura. En ese momento, Simón solicitó la condición de refugiado en Uruguay, donde permaneció desde entonces, incluso ocupando un puesto en el Parlasur. Durante su estancia en Uruguay, argumentó que era víctima de una campaña de desprestigio por parte de los medios y de figuras políticas como Alberto Fernández y Cristina Kirchner, considerándose un "perseguido político".

La Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación presentado por Rodríguez Simón, pero su defensa presentó un segundo pedido de refugio en diciembre de 2022, ampliando la denuncia contra el gobierno argentino.