Por qué Fernando Cerimedo declaró en Bolivia que gana medio millón de dólares al mes
El exasesor político de Milei, detenido por el intento de femicidio de su expareja, prestó declaración en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia de Bolivia en una causa paralela a la del intento de femicidio de su expareja, en la que está detenido e imputado, en este caso por presunto enriquecimiento ilícito.
Qué dijo Fernando Cerimedo sobre sus ingresos
El exasesor político de Javier Milei aseguró que gana medio millón de dólares al mes desde 2025 como resultado de sus empresas de comunicación digital, pero aclaró que esos ingresos no incluyen los concernientes al asesoramiento brindado al actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
En el marco de su declaración informativa, el consultor eligió no contestar las más de 200 preguntas que le realizaron y sobre su actividad laboral, limitándose a decir que "su dinero proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital”, reafirmando el vínculo en ese sentido que mantuvo con el mandatario boliviano.
Con respecto a sus ingresos, añadió que "también soy propietario de una academia que se llama Academia Numen, que dicta cursos de tecnología asociada al Project Management Institute. Una productora USRL que produce audiovisuales. Tengo mi propia razón social que también tengo facturación y soy socio de otras empresas que no tienen actividad porque decidí moverme para acá”.
Dijo que está asociado con su esposa Natalia Basil en todas las empresas, con excepción de la firma radicada en EEUU, y afirmó que no tiene compañías en Bolivia porque "quería una empresa de marketing acá para poder establecerme acá”, señalando que ingresó por primera vez al país andino en 2024 en un viaje que él mismo financió.
Detalló que regresó a Bolivia en 2025 y en 2026 pero no precisó el número de veces. “Pídanle a flujo migratorio, muchas veces. Quería instalarme en Bolivia, estaba desarrollando un proyecto de marketing”, expresó.
Luego de indicar que "jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a la familia presidencial", Cerimedo dijo que colaboró con Paz con “consejos de comunicación digital” pero aclaró que nunca existió un contrato escrito como tampoco pagos de empresas: "Tengo en claro que nunca me financiaron, resalto que ayudé en consejos de comunicación digital", concluyó.
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