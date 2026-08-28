Por qué Fernando Cerimedo declaró en Bolivia que gana medio millón de dólares al mes

Detalló que regresó a Bolivia en 2025 y en 2026 pero no precisó el número de veces. “Pídanle a flujo migratorio, muchas veces. Quería instalarme en Bolivia, estaba desarrollando un proyecto de marketing”, expresó.

Luego de indicar que "jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a la familia presidencial", Cerimedo dijo que colaboró con Paz con “consejos de comunicación digital” pero aclaró que nunca existió un contrato escrito como tampoco pagos de empresas: "Tengo en claro que nunca me financiaron, resalto que ayudé en consejos de comunicación digital", concluyó.