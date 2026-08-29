Javier Milei regresa a Chile para reunirse Kast, con Cerimedo y el Estrecho de Magallanes como telón de fondo
El mandatario argentino se reunirá con su par trasandino en el marco del V Encuentro Regional del Foro Madrid, liderado por el neofascista Santiago Abascal.
Javier Milei viajará nuevamente a Chile y se reunirá con el mandatario trasandino, José Antonio Kast, en el marco del Foro de Madrid, una nueva edición cumbre de ultraderecha que en esta ocasión se desarrollará en Santiago.
El evento se desarrollará entre el 3 y 4 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo by CasaPiedra y contará con la presencia de unos 25 representantes de la ultraderecha global que lidera el español Santiago Abascal, mandamás del neofascista Vox.
Se trata V Encuentro Regional del Foro Madrid, organizado en la capital chilena por la Fundación Disenso, y en ese marco Milei se encontrará con Kast, manteniendo además otras reuniones bilaterales, incluyendo una con Sarah Brooke Rogers, funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, especializada en diplomacia pública.
Milei viaja a Chile, con polémicas por Cerimedo y el Estrecho de Magallanes a cuestas
José Antonio Kast, vale recordar, también fue salpicado por el escándalo que explotó con la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo: se sabe que el asesor político lideró una estructura de bots y noticias falsas en diferentes campañas en Chile entre 2020 y 2025, y además el presidente chileno designó a tres funcionarios que formaron parte del equipo del dueño de La Derecha Diario en cargos relevantes en el Palacio de La Moneda.
Por otro lado, Javier Milei regresa al país trasandino a días de iniciada la polémica por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, quien había mencionado al Estrecho de Magallanes como zona bajo soberanía argentina.
Pero el conflicto diplomático no escaló luego de que el gobierno chileno anunciara el envío de una nota de protesta a la Argentina por esas expresiones, ya que el Gobierno anarcocapitalista ratificó que su posición respecto del Estrecho de Magallanes "es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984".
A través de un comunicado oficial titulado "La posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes y la cooperación con Chile en el Atlántico Sur y la Antártida", Cancillería señaló que ambos instrumentos "rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina".
"Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional", sostuvo la Cancillería.
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