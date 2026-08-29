Javier Milei regresa a Chile para reunirse Kast, con Cerimedo y el Estrecho de Magallanes como telón de fondo

Fernando Cerimedo.

Pero el conflicto diplomático no escaló luego de que el gobierno chileno anunciara el envío de una nota de protesta a la Argentina por esas expresiones, ya que el Gobierno anarcocapitalista ratificó que su posición respecto del Estrecho de Magallanes "es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984".

A través de un comunicado oficial titulado "La posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes y la cooperación con Chile en el Atlántico Sur y la Antártida", Cancillería señaló que ambos instrumentos "rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina".

"Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional", sostuvo la Cancillería.