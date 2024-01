El bloque de Pichetto adelantó que no acompañará algunos artículos de la Ley Ómnibus: cuáles

En la misma línea, desde el bloque señalado como dialoguista aclararon que “no estamos dispuestos a acompañar aquellas medidas que consideramos perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino”.

Y agregaron: “Vamos a defender a la cultura y a cuidar nuestros recursos naturales. Tampoco apoyaremos una privatización generalizada y discrecional de empresas del Estado, porque no todas son lo mismo ni funcionan de la misma manera. Y de ningún modo vamos a convalidar que se perjudique a las provincias y a sus economías con reformas a la pesca, o a los biocombustibles, para sostener al Estado nacional con el esfuerzo del interior del país”.

En tanto, desde Hacemos Coalición Federal indiciaron: “Coincidimos en que es necesario promover el empleo en blanco, de calidad y bien remunerado, así como modernizar el Estado, dotándolo de transparencia y quitándole burocracia”.

Y añadieron: “También estamos dispuestos a que otorgando la misma emergencia que tuvieron otros gobiernos, el Presidente pueda tener los instrumentos que mejoren las condiciones en la macro y microeconomía, que se pueda derrotar de una vez por todas a la inflación, y que nuestros productos sean más requeridos en el exterior con un tipo de cambio competitivo que haga ingresar los dólares que nos den solidez y previsibilidad”.

Las reuniones que mantuve en relación a la Ley Ómnibus se han realizado de manera pública, en el marco del bloque al que pertenezco y en el ámbito de la Cámara de Diputados.



No tuve ni tendré ninguna reunión con el Sr. Sturzenegger porque no es funcionario de este gobierno. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) January 25, 2024