Piden la intervención de Formosa ante el avance de la reforma constitucional

A través de las redes sociales, Paoltroni fue contundente al marcar que “21 años después de la última modificación de la Constitución de Formosa, Gildo Insfrán intenta nuevamente reformarla, con el claro objetivo de garantizar su impunidad y perpetuarse en el poder”.

Cierto es que Insfrán fue diputado provincial, luego vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995 y desde entonces ha sido reelecto de manera consecutiva desde 1999 hasta la fecha como gobernador gracias al modelo de reelección indefinida que impuso en 2003.

Al respecto de la modificación de la Constitución, Paoltroni advirtió que el mandatario provincial “lo hace siendo consciente de que falta poco para el fallo de la Corte Suprema que podría poner fin a las reelecciones indefinidas. Estamos en un momento fundamental para defender la democracia y el respeto a las instituciones en nuestra provincia”.

paoltroni insfran formosa.jpg Contundente mensaje del senador Francisco Paoltroni (@PaoltroniF)

Ante esta situación, publicó un tajante mensaje dirigido al presidente Javier Milei en el que pidió explícitamente que se intervenga la provincia, en cumplimiento del artículo 6 de la Constitución Nacional.

“Presidente Javier Milei, la reforma de la Constitución en Formosa viola la garantía de la forma republicana de gobierno”, expuso el senador Paoltroni y solicitó de forma tajante: “Es momento de hacer lugar al artículo 6 de la Constitución Nacional y se intervenga la provincia para restablecer el respeto a los principios democráticos y la alternancia en el poder”.

Además, el senador expresó su preocupación por la consolidación de Insfrán tras tantos años de mandato y exclamó: “No podemos seguir permitiendo que se consolide un régimen que atenta contra los derechos de los formoseños”.

paoltroni insfran formosa milei.jpg Francisco Paoltroni le exigió al presidente Javier Milei que intervenga Formosa

El mensaje de Paoltroni a Milei llega como reclamo ante una de las promesas de campaña del Presidente que aún no se han cumplido. Incluso, a traves de las redes sociales el legislador compartió un video del mandatario antes de ser electo en el que remarcaba sobre Formosa que “si no están dejando que la justicia actúe, no está funcionando, por lo tanto, tiene que ser intervenido”.

El proyecto de ley de reforma de la Constitución de Formosa fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados provincial con 20 votos a favor del bloque oficialista y los 10 votos en contra que provinieron de la oposición.