Hilado SA entró en concurso preventivo de acreedores

Un dato que refleja la magnitud del contexto es el crecimiento de las importaciones durante 2024. Según cifras oficiales, el ingreso de indumentaria creció casi un 100% respecto del año anterior, mientras que otros productos textiles aumentaron más del 120%. En el caso del calzado, la suba fue del 25%. El dato más llamativo lo dieron las compras a través del sistema de courier —que incluye a los gigantes asiáticos de venta online—, con un alza del 274%.

Pese a la decisión judicial que acaban de tomar, desde Hilado SA insistieron en que se trata de una medida pensada para preservar la continuidad de una empresa con más de 70 años de historia en el país. La expectativa, ahora, pasa por una recuperación del consumo y una mayor estabilidad económica que permitan reordenar la actividad textil en un entorno más previsible.