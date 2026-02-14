Hilado SA entró en concurso preventivo de acreedores
El consumo de importados jaquea la industria local.
La empresa Hilado SA, perteneciente al grupo TN & Platex, presentó este miércoles la solicitud formal para iniciar su concurso preventivo de acreedores. Según pudo saberse, la decisión apunta a poder reestructurar sus deudas en un contexto controlado, sin interrumpir la actividad fabril y protegiendo las fuentes laborales.
Al frente del holding se encuentra Teddy Karagozian, empresario de larga trayectoria en el sector, que llegó a desempeñarse brevemente como asesor del presidente Javier Milei, aunque luego se distanció por diferencias vinculadas a ciertas políticas económicas. Su hijo, Tomás Karagozian, ocupa desde 2023 el cargo de CEO.
Desde la compañía señalaron que el escenario actual se explica por la confluencia de varios factores que afectaron la rentabilidad del negocio textil. Entre ellos mencionaron la fuerte retracción en las ventas locales, el avance de productos importados —especialmente de plataformas como Shein o Temu— y el ingreso de ropa usada al mercado. También influyó, de acuerdo al análisis interno, el alto costo del financiamiento durante 2025, que en muchos casos superó a la inflación y limitó las posibilidades de acceder a crédito para sostener la producción.
A eso se suma una guerra de precios que, según la empresa, obligó a muchos actores del rubro a vender por debajo del costo de reposición, erosionando los márgenes de forma sostenida.
El impacto ya se sintió con fuerza en la provincia de Tucumán, donde en enero pasado se decidió cerrar temporalmente una de las plantas del grupo, ubicada en la localidad de Los Gutiérrez. De los 190 trabajadores que desempeñaban tareas allí, 35 continuarán vinculados a la compañía con funciones administrativas o logísticas, mientras que un grupo será reubicado en otras instalaciones del holding. El resto se encuentra en conversaciones con siete empresas locales para intentar conseguir una salida laboral.
Un dato que refleja la magnitud del contexto es el crecimiento de las importaciones durante 2024. Según cifras oficiales, el ingreso de indumentaria creció casi un 100% respecto del año anterior, mientras que otros productos textiles aumentaron más del 120%. En el caso del calzado, la suba fue del 25%. El dato más llamativo lo dieron las compras a través del sistema de courier —que incluye a los gigantes asiáticos de venta online—, con un alza del 274%.
Pese a la decisión judicial que acaban de tomar, desde Hilado SA insistieron en que se trata de una medida pensada para preservar la continuidad de una empresa con más de 70 años de historia en el país. La expectativa, ahora, pasa por una recuperación del consumo y una mayor estabilidad económica que permitan reordenar la actividad textil en un entorno más previsible.
