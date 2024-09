Pisó el palito en vivo: Fernando Cerimedo reveló sin querer quién está detrás de los ataques de trolls libertarios

Ante esta declaración, el periodista Jairo Straccia le dice: “Yo no hablé de Caputo”, fue en ese momento que el documentalista se da cuenta de lo que dijo e intenta solucionar el traspié, tratando de evitar engrosar la lista de desocupados de este país: “Está bien. ¿Quién del Gobierno está en comunicación?”.

fernando cerimedo

A lo que, tanto Romina Manguel como el panelista le señalan: “Pensamos que era Manuel Adorni, pero nos sirve el dato”; abatido y nervioso aclara: "Adorni es el vocero…".

Pero Straccia no se quedó ahí y le consultó: "¿Quién encabeza las milicias digitales? ¿No son Daniel Parisini y los que trabajan en La Derecha Diario?”, cabe recordar que Cerimedo dirigió el portal de noticias libertario.

“Por eso, son los que trabajan con Juan… Con Santiago. Con Santiago, con Adorni. No sé qué habrán desactivado, no sé a quién podrían llamar que les diga eso… ¿Desactivar qué, aparte? ¿A personas tuiteando? ¿Qué tiene de malo eso? No tengo conocimiento de que haya un ataque coordinado a través de las redes, dudo muchísimo que se pierda el tiempo en eso", manifestó, desenado no haber dicho lo que dijo.

fernando cerimedo