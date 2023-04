La Ciudad anunció cuándo la policía porteña empezará a usar las Taser

Burzaco también confirmó la cantidad de pistolas que estarán disponibles a partir de este mes. “Salieron las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), el permiso de importación, con lo cual en el mes de abril vamos a tener la Taser acá en la Ciudad. Son 90 pistolas ahora y 60 más adelante, con lo cual es un número muy importante”, aseguró.

Cuántas Taser se usarán en la Ciudad

“Creo que con las 150 taser vamos a estar bien cubiertos, el tema es que hay que capacitar al personal, las tiene que usar un personal más especializados. Hay que tenerlas en los lugares donde hay mucha concentración de personas y en brigadas de acción rápida para situaciones donde una persona tenga un arma o un brote psicótico”, explicó Burzaco.

Asimismo, el ministro de Seguridad porteño aclaró cuáles serían los lugares donde se utilizaría este nuevo recurso. “Implica tener brigadas para poder operar en todo el territorio, y sobre todo personal en estaciones de trenes y de subtes, donde el uso de la taser es fundamental”, aseguró.

No obstante, Burzaco hizo hincapié en lo importante que resultan las tazer para poder salvaguardar la vida de los efectivos policiales. “Esperemos que esto también cambie la dificultad que muchas veces tiene el policía en usar el arma de fuego. O en una agresión que no es con arma de fuego pero que termina con la vida del policía, como cuando atacan con un cuchillo o una faca y el policía no sabe bien cómo reaccionar”, concluyó sobre el tema de las pistolas Taser.