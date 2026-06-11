Roberto Piazza negó una supuesta interna con Javier Milei: "Inventaron cualquier cosa"
El reconocido diseñador desactivó las versiones que hablaban de un quiebre con el Presidente y cuestionó los rumores que circularon en torno a su relación con el mandatario.
Roberto Piazza salió a responder las especulaciones que lo ubicaban enfrentado con Javier Milei y descartó de plano que exista algún conflicto con el jefe de Estado. El diseñador aseguró que los trascendidos que se difundieron en los últimos días no tienen sustento y remarcó que conserva una relación cordial con el mandatario.
La controversia tomó fuerza luego de que Milei no participara de uno de los tradicionales encuentros solidarios impulsados por Piazza, una ausencia que dio lugar a todo tipo de interpretaciones. Frente a ese escenario, el creador de moda decidió brindar su versión y aclarar qué ocurrió.
"Todo lo que se dijo es mentira", sostuvo al referirse a las distintas hipótesis que comenzaron a circular sobre un presunto distanciamiento. Además, cuestionó especialmente algunas versiones que, según afirmó, cruzaron cualquier límite.
"Me inventaron que era amante del Presidente", disparó Piazza al referirse a algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales y distintos espacios mediáticos.
El diseñador también rechazó las versiones que lo vinculaban con una supuesta disputa relacionada con figuras cercanas al oficialismo y aseguró que mantiene contacto con personas del entorno presidencial.
La ausencia de Milei
El origen de los rumores estuvo relacionado con la decisión de Javier Milei de no asistir al desfile "Sofisticación", el evento benéfico que Piazza organiza habitualmente y que reúne a personalidades del mundo de la política, el espectáculo y la moda.
A partir de esa situación comenzaron a multiplicarse las conjeturas sobre una posible fractura en la relación entre ambos. Algunas versiones incluso hablaban de desacuerdos que habrían deteriorado el vínculo construido durante los últimos años.
No obstante, Piazza descartó por completo ese escenario y aseguró que jamás existió una confrontación con el Presidente. Según explicó, muchas de las historias que circularon fueron producto de interpretaciones erróneas o directamente de información falsa.
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