Roberto Piazza negó una supuesta interna con Javier Milei: "Inventaron cualquier cosa"

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La ausencia de Milei

El origen de los rumores estuvo relacionado con la decisión de Javier Milei de no asistir al desfile "Sofisticación", el evento benéfico que Piazza organiza habitualmente y que reúne a personalidades del mundo de la política, el espectáculo y la moda.

A partir de esa situación comenzaron a multiplicarse las conjeturas sobre una posible fractura en la relación entre ambos. Algunas versiones incluso hablaban de desacuerdos que habrían deteriorado el vínculo construido durante los últimos años.

No obstante, Piazza descartó por completo ese escenario y aseguró que jamás existió una confrontación con el Presidente. Según explicó, muchas de las historias que circularon fueron producto de interpretaciones erróneas o directamente de información falsa.