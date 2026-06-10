"Que un tipo honesto se vaya": el acto fallido de Manuel Adorni mientras daba explicaciones por su patrimonio
La entrevista y los argumentos del jefe de Gabinete generaron todavía más controversia, y en uno de los tramos, el periodista tuvo que salir a su rescate.
La esperada reaparición pública del jefe de Gabinete Manuel Adorni para dar explicaciones sobre su patrimonio no solo dejó polémicas declaraciones sobre sus ahorros en el circuito informal, sino también un blooper discursivo que encendió de inmediato las redes sociales.
En un tramo de la entrevista, posiblemente traicionado por los nervios o la tensión del momento por tener que sostener el relato, el exvocero presidencial protagonizó un impactante acto fallido que obligó al propio conductor del programa a salir a rescatarlo en vivo.
El desliz ocurrió cuando el funcionario rememoraba los peores momentos de la controversia por la demora en la entrega de su declaración jurada y confesaba haber evaluado la posibilidad de dar un paso al costado.
La frase de Manuel Adorni que congeló la pantalla
Intentando destacar el respaldo absoluto que recibió por parte del círculo íntimo de La Libertad Avanza, Adorni quiso citar una frase de apoyo que le habría transmitido el propio presidente Javier Milei. Sin embargo, las palabras le jugaron una mala pasada.
"Sí, al principio pensé en renunciar. Lo cierto es que más allá del apoyo, como te decía, absolutamente incondicional del presidente que siempre me dice, de hecho hoy hablando con él, me dijo: 'Yo hago lo que es justo, y lo que es justo es que un tipo honesto se vaya'", lanzó el exvocero sin percatarse del sentido de su frase.
Al escuchar la llamativa definición, que daba a entender que el Presidente no lo consideraba una persona honesta, el periodista José del Río reaccionó de inmediato para corregir el rumbo de la declaración y evitar que el error pasara a mayores.
"Lo que es injusto, dice usted... ¿Que un tipo honesto se vaya?", intervino rápidamente el conductor del ciclo, dándole el pie necesario para enmendar la frase.
"Exactamente", reaccionó Adorni, asintiendo al instante y retomando el hilo de su argumento con la palabra correcta.
Pese a la veloz aclaración en el piso, el fragmento de la entrevista no tardó en viralizarse, transformándose en el foco de burlas y memes por parte de la oposición, que aprovechó el furcio para cuestionar la accidentada defensa que el funcionario ensayó sobre su propia conducta fiscal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario