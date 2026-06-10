"Que un tipo honesto se vaya": el acto fallido de Manuel Adorni mientras daba explicaciones por su patrimonio

Al escuchar la llamativa definición, que daba a entender que el Presidente no lo consideraba una persona honesta, el periodista José del Río reaccionó de inmediato para corregir el rumbo de la declaración y evitar que el error pasara a mayores.

"Lo que es injusto, dice usted... ¿Que un tipo honesto se vaya?", intervino rápidamente el conductor del ciclo, dándole el pie necesario para enmendar la frase.

"Exactamente", reaccionó Adorni, asintiendo al instante y retomando el hilo de su argumento con la palabra correcta.

Pese a la veloz aclaración en el piso, el fragmento de la entrevista no tardó en viralizarse, transformándose en el foco de burlas y memes por parte de la oposición, que aprovechó el furcio para cuestionar la accidentada defensa que el funcionario ensayó sobre su propia conducta fiscal.