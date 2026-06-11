Fuerte rechazo a Manuel Adorni: más del 80% de los argentinos desconfía de la explicación sobre su riqueza
Un informe sobre la conversación en las redes sociales advierte que la confianza en las explicaciones de Manuel Adorni apenas llega al 1%.
Aunque ante el Congreso de la Nación aseguró tener "todo declarado como corresponde", Manuel Adorni ahora "descubrió" que había olvidado declarar ahorros por más de 500 mil dólares. La más que endeble explicación que brindó el Jefe de Gabinete de ministros de la Nación para dar cuenta del meteórico aumento de su nivel de vida en el último año parece no haber convencido a nadie.
Después de haber gastado casi un millón de dólares en apenas un año, con ingresos de apenas 3 millones de pesos por mes, Adorni aseguró que en realidad tenía esos fondos ahorrados ero que se había olvidado de declararlos. Dijo que tras la muerte de su padre encontraron con su hermano dinero en la casa que heredaron y que luego ganó más de 300 mil dólares invirtiendo en criptomonedas.
Pero las "explicaciones" no convencen. Así lo dejó en evidencia el informe que elaboró la consultora Reputación Digital que se volcó a las redes sociales para medir el pulso de los argentinos en medio del escándalo libertario. Ocho de cada diez argentinos se volcó a las redes de manera negativa frente al escándalo que Adorni.
El 75,2% mantiene un rechazo "casi monolítico" frente a Adorni. "No existe un contingente defensivo orgánico de magnitud comparable", señala el informe. Y advierte que lo que impera entre los usuario de las redes sociales frente al escándalo de corrupción "no es duda, es ira".
"El 86,1% de la conversación emocional combina ira y asco: rechazo visceral, no incertidumbre", advierte el lapidario informe que echa por tierra las esperanzas del gobierno libertario de dar vuelta la página al escándalo tras la presentación de la muy poco creíble declaración jurada de Adorni.
El informe advierte además que "la confianza, la emoción que mide la creencia en la palabra del funcionario, apenas llega al 1%".
Y el ataque en las redes se multiplicó en los últimos días a medida que crece el escándalo de corrupción. "Por cada defensa, 16 descalificaciones" señala el informe que detalla que "el término más repetido es 'chorro'. La conversación no discute si la explicación es verosímil: discute la sanción".
Finalmente "la audiencia digital llegó a la presentación de la DDJJ con la opinión ya formada: 82% de negatividad, ira como emoción estructurante y 16 descalificaciones por cada defensa" señala el informe.
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