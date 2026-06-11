Fuerte rechazo a Manuel Adorni: más del 80% de los argentinos desconfía de la explicación sobre su riqueza

"El 86,1% de la conversación emocional combina ira y asco: rechazo visceral, no incertidumbre", advierte el lapidario informe que echa por tierra las esperanzas del gobierno libertario de dar vuelta la página al escándalo tras la presentación de la muy poco creíble declaración jurada de Adorni.

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El informe advierte además que "la confianza, la emoción que mide la creencia en la palabra del funcionario, apenas llega al 1%".

Y el ataque en las redes se multiplicó en los últimos días a medida que crece el escándalo de corrupción. "Por cada defensa, 16 descalificaciones" señala el informe que detalla que "el término más repetido es 'chorro'. La conversación no discute si la explicación es verosímil: discute la sanción".

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Finalmente "la audiencia digital llegó a la presentación de la DDJJ con la opinión ya formada: 82% de negatividad, ira como emoción estructurante y 16 descalificaciones por cada defensa" señala el informe.

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