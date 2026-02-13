Por qué la Reforma Laboral debe volver al Senado tras su aprobación en Diputados

milei motosierra

Que decía el artículo 44 de la reforma laboral

El artículo 44 de la reforma laboral, ahora eliminado por Diputados (aunque podría ser repuesto en el Senado) modificaba el régimen de licencias por enfermedad.

Entre otras modificaciones, proponía segmentar el pago del salario según el origen de la afección y el comportamiento del trabajador, estableciendo porcentajes diferenciados y plazos más estrictos para el cobro del sueldo durante el período de enfermedad.

La propuesta contemplaba que, en aquellos casos en los que se comprobara una conducta voluntaria y riesgosa por parte del empleado, el salario durante la licencia bajara al 50% y, para el resto de los casos, se redujera al 75% del sueldo habitual. Además, se introducían límites para enfermedades crónicas y restricciones específicas para episodios repetidos en el tiempo.

Se proponían límites temporales de tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo y seis meses para quienes sí las tuvieran, junto a una cláusula que exigía un plazo mínimo de dos años entre episodios de enfermedades crónicas para habilitar un nuevo derecho a cobro. Es decir que si padecía cáncer y se debía seguir un tratamiento al trabajador se le recortaría el 25% de su sueldo y si al año y medio sufría una recaída su empleador podía dejar de pagarle mientras se volvía a someter al tratamiento médico.