El gran gesto que Eric Dane tuvo con Rebecca Gayheart antes de morir: qué hizo
El actor, conocido mundialmente por su papel en 'Anatomía de Grey', falleció por los efectos de la ELA a los 53 años de edad.
Hollywood vive horas de conmoción tras la pérdida del actor Eric Dane, quien murió este jueves a los 53 años tras una intensa batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Dane luchó hasta el final e impulsó todas las iniciativas posibles para obtener toda la financiación para la investigación de esta enfermedad. Su mayor motivación era poder ver crecer a sus hijas: "Quiero verlas graduarse en la universidad, casarse, quizá tener nietos. Voy a pelear hasta el último aliento", decía en unas declaraciones que conmovieron a millones de seguidores en todo el mundo.
El actor se casó con la actriz Rebecca Gayheart el 29 de octubre de 2004 en Las Vegas, y tuvieron dos hijas, Billie y Georgia. Aunque la pareja atravesó una crisis e iniciaron el proceso de divorcio en 2018, aunque finalmente decidieron seguir juntos y en marzo de 2025 retiró la solicitud poco antes de dar a conocer su diagnóstico de ELA, queriendo mantener su estatus de matrimonio legal, para facilitar los trámites de la herencia del actor en pro de la situación económica de sus hijas y de su todavía mujer. Esto implicaría que, como viuda, Gayheart heredaría la "propiedad común", los bienes adquiridos durante el matrimonio, con ventajas fiscales, y sus dos hijas serían las principales herederas de su herencia. Su patrimonio neto se estimaba en unos 7 millones de dólares , gracias a su éxito en series como Anatomía de Grey, Euphoria, The Last Ship y películas como Marley & Me, Historias de San Valentín o X-Men: La decisión final.
Eric Dane, de su diagnóstico de ELA a la concientización
Eric Dane contó cómo supo de su enfermedad en abril de 2025. “No siento que este sea el final de mi historia, no siento que sea mi final”, dijo en el programa Good Morning America y desde entonces abogó por la lucha contra la ELA.
“Comencé a sentir cierta debilidad en mi mano derecha y en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada", relató Dane.
Pero al notar que esos síntomas empeoraban en los días siguientes, el actor fue a varios médicos, incluidos dos neurólogos que lograron diagnosticarlo. Para entonces, había perdido el control de su brazo derecho y de su mano fuerte, mientras la enfermedad comenzaba a afectarlo en el lado izquierdo. "Se me va", les dijo en shock a sus médicos.
u periplo médico -una paradoja para el actor que encarnó a un cirujano plástico del mítico hospital Seattle Grace Mercy West de la tira Grey's Anatomy- lo mantuvo durante más de nueve meses sin saber qué le sucedía. Por eso fue que Dane decidió compartir su experiencia y recomendar chequeos médicos puntuales para la detección temprana de enfermedades como la ELA.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario