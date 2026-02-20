Cómo quedó el texto definitivo de la Reforma Laboral que el Senado podría convertir en ley la semana próxima
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto pero con modificaciones, por lo que ahora tendrá que volver a su recinto de origen para ser votado nuevamente.
Tras la aprobación en Diputados de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, el texto modificado de la norma fue enviado de vuelta al Senado -su Cámara de origen- para su sanción definitiva. que podría ser el próximo viernes, 27 de febrero.
La votación en el Senado podría celebrarse la semana que viene, en el último día del plazo de sesiones extraordinarias pautado por el Gobierno en el Congreso nacional.
La Cámara alta todavía podría intentar imponer la versión inicial del texto por sobre la modificada luego de que Diputados eliminara el artículo 44, que castigaba a los trabajadores por enfermarse.
Pero para lograr la ley se necesitaría la misma mayoría (o una superior) con la que Diputados aprobó los cambios.
Así quedó el proyecto de "Ley de Modernización Laboral"
Uno de los puntos más notables de la Reforma Laboral tal como está ahora es que se eliminarían las multas por falta de registro del personal, y sólo se aplicarían sanciones inferiores al resarcimiento laboral, además de obligar a las empresas a abonar las diferencias salariales y previsionales.
En la cuestión de las indemnizaciones, se mantendría como base del cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año, pero en cada convenio colectivo de trabajo podría establecerse una modalidad específica.
Ahí entraría en funciones el mentado fondo de cese laboral, que sería financiado por el empleador con aportes mensuales y reemplazaría a la suma estipulada por ley.
Tal como está ahora la Reforma Laboral que impulsa Javier Milei no elimina el rol de los sindicatos para tratar con las empresas, pero regula a qué mesas de negociación están invitados: por ejemplo, pueden acordar la implementación de los fondos de cese laboral y otros términos de los convenios particulares de cada empleador con su personal.
El texto también regula los procedimientos de homologación de los acuerdos y la obligación de depositar en el Ministerio de Trabajo los convenios que celebren sindicato y empresa.
Los convenios colectivos sectorales tendrían preeminencia por sobre los tratos particulares entre empleador y personal, por ejemplo, ante la extinción del contrato de trabajo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario