Presuntas coimas en ANDIS: los dueños de Suizo Argentina piden la nulidad de la causa
En medio de la investigación por supuestos sobornos, los propietarios de la droguería denunciaron “caza de brujas” y cuestionaron la legalidad de los audios.
Los titulares de Suizo Argentina presentaron un escrito ante la Justicia solicitando la “nulidad absoluta” de la causa que investiga presuntos pagos de sobornos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), basada en audios atribuidos al extitular Diego Spagnuolo.
Los empresarios denunciaron que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal y adulteradas, y calificaron la investigación como una verdadera “caza de brujas” que afecta tanto su reputación como la operación de la empresa.
El abogado de los hermanos Emannuel y Jonathan Kovalivker y de su padre, Eduardo Kovalivker, Martín Magram, sostuvo que la investigación vulnera el derecho de defensa y el debido proceso, provocando un “inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problemas legales y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional”.
Por ello, solicitó al juez federal Sebastián Casanello que declare la nulidad de la causa. El escrito se presentó el viernes, mismo día en que el fiscal Franco Picardi encabezó un nuevo allanamiento en la sede de la droguería en Belgrano.
Según detalló Magram, hubo resistencia por parte de los responsables de la empresa para entregar la información solicitada, incluyendo acceso a correos electrónicos y claves de sistemas informáticos.
El abogado enfatizó que la causa se ha llevado con “oscurantismo”, y que la combinación de desinformación y procedimientos cuestionables recuerda “épocas superadas donde la delación e infundada sospecha eran suficientes para encarcelar y suprimir derechos en un estado democrático”.
Según Magram, los investigadores realizaron múltiples allanamientos, secuestros de objetos personales y extracción de información de dispositivos privados, en un proceso que, según él, “remite a etapas de la historia argentina que quisiéramos considerar superadas”.
En relación a los audios atribuidos a Spagnuolo, el abogado señaló que no deberían tener valor probatorio alguno, salvo que se ignore la Constitución o se incentive que cualquier persona actúe como detective privado para perjudicar a rivales políticos, empresariales o personales.
Con esta presentación, los dueños de Suizo buscan frenar la causa y alertan sobre las consecuencias que el proceso judicial podría tener sobre el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional, en un contexto de máxima atención mediática por los recientes allanamientos en la empresa y Andis.
