Presuntas coimas en ANDIS: los dueños de Suizo Argentina piden la nulidad de la causa

Según detalló Magram, hubo resistencia por parte de los responsables de la empresa para entregar la información solicitada, incluyendo acceso a correos electrónicos y claves de sistemas informáticos.

El abogado enfatizó que la causa se ha llevado con “oscurantismo”, y que la combinación de desinformación y procedimientos cuestionables recuerda “épocas superadas donde la delación e infundada sospecha eran suficientes para encarcelar y suprimir derechos en un estado democrático”.

hermanos Kovalivker Emmanuel y Jonathan Kovalivker

Según Magram, los investigadores realizaron múltiples allanamientos, secuestros de objetos personales y extracción de información de dispositivos privados, en un proceso que, según él, “remite a etapas de la historia argentina que quisiéramos considerar superadas”.

En relación a los audios atribuidos a Spagnuolo, el abogado señaló que no deberían tener valor probatorio alguno, salvo que se ignore la Constitución o se incentive que cualquier persona actúe como detective privado para perjudicar a rivales políticos, empresariales o personales.

Con esta presentación, los dueños de Suizo buscan frenar la causa y alertan sobre las consecuencias que el proceso judicial podría tener sobre el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional, en un contexto de máxima atención mediática por los recientes allanamientos en la empresa y Andis.