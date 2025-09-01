Una multitud fue a saludar a Cristina Kirchner al cumplirse tres años del intento de magnicidio

cristina kirchner Fotos gentileza Shok.

El intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 cuando Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a pocos centímetros de su rostro, sigue sin esclarecerse. Si bien tanto él como su pareja, Brenda Uliarte, fueron procesados como responsables materiales del ataque, la investigación sobre los autores intelectuales, posibles financistas y eventuales instigadores permanece estancada.

A tres años del hecho, persiste una fuerte crítica hacia la Justicia por su deficiente accionar. Diversas pericias clave, incluidas las vinculadas a los teléfonos de los acusados, fueron realizadas de manera irregular o se perdieron, lo que impidió reconstruir con precisión las conexiones políticas, económicas y sociales detrás del atentado que apuntaban a la familia Caputo.