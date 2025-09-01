Una multitud fue a saludar a Cristina Kirchner al cumplirse tres años del intento de magnicidio
Militantes marcharon desde la sede del PJ hacia la vivienda de la exmandataria, para exigir avances en la investigación sobre el atentado que sigue sin esclarecerse.
En el marco del tercer aniversario del intento de magnicidio, una multitud se acercó este lunes a San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, a saludar a la exmandataria Cristina Kirchner, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria y que una vez más salió al balcón a saludar a la militancia.
Decenas de personas marcharon desde la sede del Partido Justicialista Nacional hasta el domicilio de la dos veces presidenta y actual titular del PJ para exigir avances en la investigación judicial para determinar quiénes fueron los autores intelectuales del atentado y rechazar la condena en el marco de la causa Vialidad.
Desde el balcón, Cristina Kirchner se mostró sonriente una vez más, agradeció los cánticos de apoyo y saludó varias veces a los militantes que asistieron con banderas argentinas y bombos.
Según se observó en vivo por el canal C5N, la ex jefa de Estado salió minutos después de las 19, al balcón de su vivienda, cuando todavía no había llegado la columna de La Cámpora, que marchaba desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero mientras sí se concentraban varios militantes.
El intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 cuando Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a pocos centímetros de su rostro, sigue sin esclarecerse. Si bien tanto él como su pareja, Brenda Uliarte, fueron procesados como responsables materiales del ataque, la investigación sobre los autores intelectuales, posibles financistas y eventuales instigadores permanece estancada.
A tres años del hecho, persiste una fuerte crítica hacia la Justicia por su deficiente accionar. Diversas pericias clave, incluidas las vinculadas a los teléfonos de los acusados, fueron realizadas de manera irregular o se perdieron, lo que impidió reconstruir con precisión las conexiones políticas, económicas y sociales detrás del atentado que apuntaban a la familia Caputo.
