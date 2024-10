Presupuesto 2025 EN VIVO: Diputados debate el proyecto que presentó el Gobierno

En vivo: debate del Presupuesto 2025

Las claves del Presupuesto 2025

La Ley de Presupuesto 2025, presentada por Milei y actualmente debatida en la comisión, proyecta una inflación anual del 18,3%, un crecimiento económico del 5%, y un tipo de cambio oficial de $1.207 para diciembre. Además, se anticipa un equilibrio en el resultado financiero del Tesoro.

"El déficit cero es simplemente es el único dispositivo que la raza humana ha descubierto para que no haya inflación, que es central para la prosperidad de los pueblos", destacó Espert al respecto.

"Hemos impuesto un cambio en los resultados financieros y primarios, pero para nosotros es relevante el resultado financiero porque tenemos que pagar con los recursos que posee el Estado nacional a través de la recaudación por vía de impuestos y otras fuentes de recurso genuino, tanto el gasto primario como la cuenta de intereses", expuso el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, al inició.

En ese sentido, defendió la postura del Gobierno respecto a déficit cero y enfatizó: "Queremos gastar menos haciendo más".

Guberman también marcó tres ejes respecto a los primeros meses de la gestión económica: recuperación de las capacidades en seguridad y defensa, modernización y simplificación del Estado y "acumulamiento social sin intermediación".

El debate se llevará a cabo una vez por semana durante al menos dos meses y el Gobierno buscará lograr el dictamen en la Cámara de Diputados a fines de noviembre.

Duras críticas de la oposición por la ausencia de Luis Caputo

La ausencia del ministro de Economía fue una de las grandes discrepancias para la oposición. En la previa al debate varios referentes de Unión por la Patria expresaron su rechazo a esta decisión.

"Me parece grave que el ministro de Economía no quiera venir, que lo diga públicamente y que diga que no se quiera prestar a un show", opinó Germán Martínez, quien consideró que "sería una pena señal institucional que haría que empiece de manera muy torcida el debate del Presupuesto 2025".

Por su parte, la diputada Cecilia Moreau también se expresó a través de las redes sociales: "Queremos que el ministro Caputo venga a explicarnos cuál es el rumbo que le quiere dar a la Argentina en materia económica".

En su mensaje, chicaneó a Caputo y lanzó: "Señor ministro: no tenga miedo. Discutamos el Presupuesto con la seriedad y la profundidad que merece, sin asados ni shows de prime time de por medio".

Otro que expuso su descontento fue Christian Castillo, del Frente de Izquierda Unidad, también con un mensaje en redes sociales, donde anunció: "Presentamos nota a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para citar al Ministro Luis Caputo a informar sobre el proyecto de Presupuesto 2025".