Mientras se niega a cumplir con la Ley de Discapacidad, el Gobierno actualizó un 2,6% el nomenclador

Así, la actualización impacta sobre los valores oficiales que perciben transportistas, acompañantes terapéuticos, centros de día, hogares, instituciones educativas, servicios de rehabilitación y distintos profesionales que trabajan dentro del sistema.

Además, la resolución ratificó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en provincias patagónicas, un plus que ya se encontraba vigente en el nomenclador nacional.

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El nomenclador, que el gobierno libertario apuesta ahora a eliminar, es la herramienta clave que fija los valores de referencia que deben abonar obras sociales, empresas de medicina prepaga, organismos estatales y otros financiadores del sistema por cada prestación vinculada a discapacidad. Sin nomenclador nacional, los pacientes quedan a merced de los prestadores de salud que podrán definir los montos que pagan por cada servicio,

La decisión llega en medio de los reiterados reclamos de prestadores y familias vinculadas al sector, que desde hace meses advierten sobre el atraso de los aranceles frente al aumento de costos operativos, salarios y transporte.

Detalle del nomenclador

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Resolución 517/2026:

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