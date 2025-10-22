Presupuesto 2026: Julio Cordero defendió la reforma laboral que "apunta a la generación del trabajo"
El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social participó de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados.
El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, se presentó este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para defender la eliminación de intermediarios para beneficiarios de planes sociales e insistió en una reforma laboral que "apunta a la generación del trabajo y a que el trabajo sea formal".
Durante su exposición en el marco del debate de la ley de Presupuesto 2026, Cordero afirmó que "la producción y el trabajo requieren un sector privado enorme y que permita el desarrollo de una sociedad más fuerte", y señaló que “si no hay una protección jurídica de la propiedad o del sector privado, el sector privado se retrae y esto genera pobreza y desesperanza".
“Con este Presupuesto se busca darle un enorme foco a los programas de entrenamiento del trabajo y de inserción laboral”, describió el funcionario, sentado al lado del diputado Alberto Bertie Benegas Lynch, titular de la Comisión de la que se autoexcluyó José Luis Espert.
El proyecto de La Libertad Avanza para el Presupuesto 2026 "busca que el Estado ocupe un rol más pequeño, dándole lugar al sector privado que es el que produce riquezas, en general en las sociedades, y tratando de darle al Estado las funciones que tiene per se y que son irreemplazables”, añadió Cordero.
El funcionario informó que "se está pensando en un Centro de Formación para oficios con financiamiento público-privado", e insistió que en el esquema planteado en el Presupuesto 2026, “es fundamental conservar el equilibrio fiscal".
Para Cordero, la reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza "apunta a la generación del trabajo y a que el trabajo sea formal", y que "las contrataciones tienen que hacerse libremente y tiene que ser un trabajo digno, formal y con las características internacionales que los trabajos requieren".
Durante la reunión Cordero evitó responder preguntas de los diputados opositores que cuestionaron la baja de trabajadores registrados, y cuando el diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo criticó la decisión del Gobierno de no homologar los convenios de trabajo que superen el 1% mensual simplemente ocntestó que se busca "un equilibrio entre los sindicatos y los empresarios” y que ”no haya traslado a precios para proteger a la sociedad".
Según Cordero, los argentinos "tienen una moneda estable, que no tengan el impuesto inflacionario, se ha generado una dinámica distinta en la paritaria. Hoy no se trabajan de la misma manera, que es correr contra la inflación”.
En su exposición, Cordero defendió la política de haber terminado con la intermediación que existía entre los dirigentes de organizaciones sociales y los beneficiarios que permitió “llegar de manera mas eficiente a los hogares”.
En ese sentido, el funcionario destacó que con esa medida "se llegó a las familias de una manera más eficiente y efectiva a los efectos de permitir que el niño en edad de desarrollo tuviera todo lo necesario con un fuerte incremento”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario