Presupuesto 2026: Julio Cordero defendió la reforma laboral que "apunta a la generación del trabajo"

Para Cordero, la reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza "apunta a la generación del trabajo y a que el trabajo sea formal", y que "las contrataciones tienen que hacerse libremente y tiene que ser un trabajo digno, formal y con las características internacionales que los trabajos requieren".

Durante la reunión Cordero evitó responder preguntas de los diputados opositores que cuestionaron la baja de trabajadores registrados, y cuando el diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo criticó la decisión del Gobierno de no homologar los convenios de trabajo que superen el 1% mensual simplemente ocntestó que se busca "un equilibrio entre los sindicatos y los empresarios” y que ”no haya traslado a precios para proteger a la sociedad".

palazzo bancarios Sergio Palazzo, secretario general del gremio La Bancaria

Según Cordero, los argentinos "tienen una moneda estable, que no tengan el impuesto inflacionario, se ha generado una dinámica distinta en la paritaria. Hoy no se trabajan de la misma manera, que es correr contra la inflación”.

En su exposición, Cordero defendió la política de haber terminado con la intermediación que existía entre los dirigentes de organizaciones sociales y los beneficiarios que permitió “llegar de manera mas eficiente a los hogares”.

En ese sentido, el funcionario destacó que con esa medida "se llegó a las familias de una manera más eficiente y efectiva a los efectos de permitir que el niño en edad de desarrollo tuviera todo lo necesario con un fuerte incremento”.