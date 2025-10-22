Más allanamientos a José Luis Espert por su vínculo con el presunto narco Fred Machado: ahora, en Pergamino

espert2

Cabe señalar que el escándalo que le costó al libertario su candidatura en las elecciones legislativas nacionales de este domingo se centra en la relación entre Espert y Machado, y apunta a los siguientes hechos: en primer lugar, el ya comprobado pago de US$200.000 que el diputado recibió en una cuenta del Banco Morgan Stanley durante su campaña presidencial de 2019, como parte de un supuesto acuerdo por US$1.000.000.