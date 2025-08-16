Prioridades presidenciales: Javier Milei irá a ver a Fátima Flórez a Las Vegas

image

Javier Milei se deshizo en elogios hacia Fátima Florez: "Tremendamente talentosa"

Tras un prolongado silencio, Javier Milei volvió a referirse públicamente a Fátima Florez, su expareja, en medio de nuevas especulaciones sobre su vínculo a meses de separarse de Yuyito Gonzalez. Durante una entrevista radial, el Presidente elogió a la actriz y humorista y reveló que sus compromisos como mandatario han afectado su vida personal.

La conversación radial giró, en parte, en torno al presente vínculo entre ambos. Consultado por el tema, Milei abrió su corazón y se sinceró: "A pesar de que nosotros dejamos de ser pareja, tenemos un vínculo muy positivo, muy constructivo", sostuvo, reafirmando que, pese a la separación, el trato entre ellos sigue siendo cordial y respetuoso.

A lo largo de la entrevista, el Presidente no escatimó palabras de admiración hacia Florez. "Es una persona tremendamente talentosa, de un talento verdaderamente incomparable", destacó. Además, se tomó un momento para diferenciar el trabajo artístico de la humorista: no se trata, según él, de simples "imitaciones", sino de "interpretaciones magistrales". La describió también como "una laburante, una metedora, una emprendedora, y además de todo eso, encima es una buena persona".