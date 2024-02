Escándalo por un diputado del PRO que se fue al carnaval de Venecia en medio del ajuste

damian arabia

Previamente se había mostrado disfrutando del VIP de un aeropuerto en su lista de “Mejores Amigos” de Instagram. Una de las fotos que publicó muestra varias botellas de vino y escribió: “¿Acaso me voy a beber todo el vino del VIP? La respuesta les sorprenderá”.

damian arabia

El carnaval veneciano es reconocido como uno de los más lujosos a nivel mundial, tan solo para entrar a la ciudad durante esa fecha los turistas deben pagar 600 euros y los alojamientos superan los cientos de euros por día.

damian arabia

Frente a las críticas en las redes, Arabia hizo un descargo en su cuenta de X que molestó aún más a los usuarios: “Lo que yo haga con mi vida privada, con mi orientación sexual y mi tiempo libre, no debiera ser tema de conversación pública. Que intenten atacarme con eso para no discutir mis ideas, demuestra que les estoy tocando los kioscos y tienen miedo. Así que saben qué? No voy a parar”.

damian arabia

Durante el debate de la ley ómnibus, Arabia había dicho en plena sesión que “los argentinos están cada vez más angustiados: no saben cuánto va a estar el kilogramo de pan, de leche, el paquete de yerba”.