Provincias Unidas cerró su campaña con la meta de "poner al próximo presidente de Argentina"

A su turno el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sumó su espada al decir que "la Patagonia Sur genera la mitad de la divisas que se vienen dilapidando gobierno tras gobierno", y destacó la "transversalidad" del espacio creado por los gobernadores que fueron perdiendo el hilo libertario durante la primera parte del mandato de Javier Milei.

En esa línea el gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, señaló que "hoy todavía el litio y la plata tienen una retención del 4,5%" y que "es muy importante" la eliminación de ese impuesto "para la actividad minera porque eso va a significar más inversión".

El mandatario de Corrientes, Gustavo Valdés, convino por su parte que "por primera vez, las provincias no estamos compitiendo, queremos que a la otra provincia le vaya bien. No tenemos que ir a buscar plata a Estados Unidos o al FMI", en referencia a los manejos más recientes desde el Palacio de Hacienda liderado por Luis Caputo.

Pero, ¿quiénes son los candidatos de Provincias Unidas para la Ciudad de Buenos Aires y la provincia?

Tras escuchar a los gobernadores subieron al escenario varias caras conocidas, como Graciela Ocaña y Martín Lousteau, que se postulan para representar a la Ciudad de Buenos Aires, y Florencio Randazzo, que quiere lo mismo por la provincia de Buenos Aires.

"Somos la nueva Argentina, creemos en un estado presente: no es el Estado presente que dejó 52% de pobreza, ni el Estado que plantea este Gobierno, que es un Estado ausente", sumó Randazzo, cuyo currículum incluye el cargo de Ministro del Interior en tiempos de Cristina Kirchner.

"Somos la única alternativa de Gobierno porque los demás han fracasado en Argentina", insistió Randazzo. Antes que él Lousteau había señalado que la forma de resolver la crisis económica actual "no es ni agrandando el Estado ni desmantelándolo, sino gestionándolo bien".