Pulseras y accesos restringidos: el operativo "selectivo" para la sesión informativa de Manuel Adorni
La periodista Rosario Ayerdi difundió imágenes que dan cuenta del operativo de seguridad para blindar este miércoles al jefe de Gabinete.
La tensión entre el Gobierno y la prensa sumó un nuevo capítulo en la previa del informe de gestión de Manuel Adorni, luego que se conociera que el oficialismo desplegó un estricto y selectivo operativo de seguridad en el Congreso de la Nación para blindar la presentación del jefe de Gabinete este miércoles.
El trascendido se da tras la reciente polémica por la prohibición de ingreso a periodistas en la sala de conferencias de Casa Rosada.
La periodista de C5N, Rosario Ayerdi, dio a conocer los detalles de este dispositivo a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes de la cartelería técnica pegada en los pasillos del Palacio Legislativo. Según la información trascendida, el Gobierno ha diseñado un sistema de pulseras de colores y acreditaciones diferenciadas para controlar cada movimiento dentro del recinto.
De esta manera, se establecieron zonas de acceso restringido donde solo "unos pocos" contarán con autorización total para circular. Además, con una lista que supera los cien invitados, el esquema busca monitorear quiénes acceden a los sectores cercanos al oficialismo.
Un "blindaje" para Manuel Adorni y el Gabinete
El despliegue no es casual. Se espera una asistencia masiva de la cúpula del Poder Ejecutivo para respaldar a Adorni en un contexto judicial sensible. El operativo está diseñado para recibir al presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei; todo el gabinete de ministros, incluyendo a figuras que han evitado el Congreso anteriormente; y senadores nacionales y legisladores provinciales invitados especialmente para la ocasión.
Este nuevo protocolo de seguridad en el Congreso llega pocos días después de que varios cronistas acreditados denunciaran que se les impidió el paso a la sala de prensa de la Rosada, un hecho que despertó fuertes críticas de entidades periodísticas.
Con los accesos rígidamente segmentados, la sesión de este miércoles no solo será un examen para la gestión de Adorni, sino también una puesta a prueba de la convivencia democrática dentro de las paredes del Congreso.
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