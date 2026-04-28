Pulseras y accesos restringidos: el operativo "selectivo" para la sesión informativa de Manuel Adorni

Un "blindaje" para Manuel Adorni y el Gabinete

El despliegue no es casual. Se espera una asistencia masiva de la cúpula del Poder Ejecutivo para respaldar a Adorni en un contexto judicial sensible. El operativo está diseñado para recibir al presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei; todo el gabinete de ministros, incluyendo a figuras que han evitado el Congreso anteriormente; y senadores nacionales y legisladores provinciales invitados especialmente para la ocasión.

image Los detalles del operativo para la sesión informativa de Manuel Adorni. Foto: Rosario Ayerdi.

Este nuevo protocolo de seguridad en el Congreso llega pocos días después de que varios cronistas acreditados denunciaran que se les impidió el paso a la sala de prensa de la Rosada, un hecho que despertó fuertes críticas de entidades periodísticas.

Con los accesos rígidamente segmentados, la sesión de este miércoles no solo será un examen para la gestión de Adorni, sino también una puesta a prueba de la convivencia democrática dentro de las paredes del Congreso.