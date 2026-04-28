A qué hora habla Manuel Adorni en el Congreso

Cómo será la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

Se estima una exposición inicial de carácter técnico que durará aproximadamente una hora. Los bloques tendrán un mínimo de cinco minutos para intervenir, con un tiempo total proporcional a su representación, y el esquema prevé rondas de preguntas de bloques minoritarios seguidas por las respuestas del ministro.

Según trascendió, la Casa Rosada busca blindar al funcionario en un momento delicado, marcado por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

De esta manera, se espera una asistencia atípica en los palcos del primer piso: podrían estar presentes el presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y ministros como Luis Caputo y Sandra Pettovello.

Existe un fuerte rumor sobre el ingreso de militantes libertarios para vitorear a Adorni. Ante esto, el diputado Esteban Paulón presentó una nota formal para prohibir el acceso de barras o grupos externos, recordando los incidentes y gritos ocurridos durante la apertura de sesiones del 1 de marzo.

Un escenario de confrontación en el Congreso

La jornada promete ser caliente. La presencia de ministros que sistemáticamente han evitado asistir a las comisiones de trabajo del Congreso (como Caputo o Pettovello) podría desviar el foco de la sesión. Muchos legisladores planean dirigir sus críticas directamente hacia los palcos, convirtiendo el informe de gestión en un cara a cara de alto voltaje entre el Gabinete y la oposición.

Desde el entorno de Adorni, sin embargo, aseguran que el ministro está "preparado" y que mantendrá un tono sobrio para evitar que las provocaciones empañen la defensa de la gestión libertaria.