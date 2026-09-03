MinutoUno

EN VIVOCadena nacional

Cadena nacional de Javier Milei: discurso completo, anuncios sobre Malvinas y minuto a minuto

La cadena nacional de Javier Milei por Malvinas.

La cadena nacional de Javier Milei por Malvinas.
MinutoUno
Política
Javier Milei
Cadena nacional

El Presidente grabó un mensaje en Casa Rosda, que se emitió desde las 21 horas con anuncios sobre la causa de Malvinas.

Compartí en redes:

EN VIVO

El presidente Javier Milei brindó este jueves desde las 21:00 horas, a través de cadena nacional, un nuevo mensaje que fue grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en donde lanzó diferentes anuncios sobre la causa Malvinas, incluidos proyectos de ley y decretos.

La decisión de convocar a un mensaje formal a toda la ciudadanía se cristalizó tras la última reunión de Gabinete y cobró impulso definitivo a raíz de los recientes movimientos geopolíticos protagonizados por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en torno a la disputa por la soberanía de las Islas.

:Las Malvinas son argentinas": al anticipo de la Oficina del Presidente Javier Milei.

:Las Malvinas son argentinas": al anticipo de la Oficina del Presidente Javier Milei.

Minuto a minuto de la cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas

El mensaje a la política de "un frente común"

"Cualquier avance sobre las Islas Malvinas será considerado un falta contra la Seguridad Nacional".

"Es la verdadera forma de rendir homenaje a quienes entregaron la vida por esta causa y a los veteranos que volvieron. Hemos entablado lazos estrechos con aliados que cofiamos que estarán de nuestro lado en este causa que impulsamos. A todos los argentinos y a la política, queremos transmitirles que podemos discutir muchas cosas pero este tema demanda una pausa para moostrar un frente unido de cara al mundo y a la sociedad. Quiero invitar a toda la dirigencia politica a sumarse como una misma voz a este reclamo, que es justo, porque las islas son nuestras y nos la arrebataron".Milei llamó a "convertimos en una gran Nación que defiende nuestra soberanía".

Seguí leyendo.

Críticas de Milei a las gestiones previas por la "Seguridad Nacional"

"La politica se acostumbró a pensar en la próxima elección en lugar de nuestras próximas generaciones y se descuidaron nuestras fuerzas armada. La Seguridad Nacional es aquello que asegura nuestra supervivencia".

Milei anuncia firmas de decretos

"Esta noche firmaré un decreto para dotar de mayor celeridad contra quienes participen de actividades extractivas en territorio argentino ocupado por el gobierno británico".

"Quienes operan en nuestro territorio a espaldas de la Argentina tendrán que elegir. No se puede hacer las dos cosas".

"Un decreto para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego. Nos convertirá en el polo logistico del cono sur".

Alerta por el proyecto Sea Lion

"El futuro de Argentina es floreciente. Esta causa nacional se enfrenta a un nuevo peligro. Las Naciones Unidas exigen no realizar acciones unilaterales en el territorio, pero Reino Unido ha incumplido este llamado".

Milei habló del rol de Estados Unidos

"Estados Unidos tiene un socio confiable, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir"

"Esto es un hecho inédito que muestra que nuestro rol en el mundo ha cambiado".

El repaso de la lucha por la soberanía

"Las Nacions Unidas reconocen la disputa y han llamando a ambos paises a resolverlo. La causa Malvinas es una causa nacional".

"Las Malvinas son argentinas", comenzó Milei

"Vamos a hacer un anuncio producto de meses de trabajo con distintas áreas".

"Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Formaron parte de la Argentina desde el inicio de nuestra institución".

En vivo: la cadena nacional de Javier Milei

Qué se sabe de la cadena nacional de Javier Milei

El discurso, que tendrá una duración estimada de entre 15 y 20 minutos, fue grabado directamente desde el Salón Blanco de la Casa Rosada luego del viaje relámpago que el jefe de Estado realizó a Chile para participar del Foro Madrid y mantener un encuentro bilateral con su par chileno, José Antonio Kast.

Para la ocasión, Milei estará secundado por gran parte de su gabinete de ministros, además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

Seguí leyendo.

El anuncio de Javier Milei, con insultos

Calificando de "mierdas humanas (95%)" a quienes criticaron la convocatoria o cuestionaron la oportunidad política del mensaje, Milei defendió la centralidad del archipiélago en su agenda y desestimó los cuestionamientos institucionales.

"¿Qué causa más importante y estratégica para los intereses vitales de la Nación puede haber más importante que la causa Malvinas?", se preguntó el mandatario en el texto publicado, donde también acusó a sus detractores de defender "intereses extranjeros" y sentenció: "Vergüenza les debería dar".

Seguí leyendo.

A qué hora hablará Javier Milei por cadena nacional

La comunicación del Poder Ejecutivo volvió a convulsionar el tablero político tras la confirmación de un nuevo mensaje del presidente Javier Milei. El mandatario encabezará una cadena nacional este jueves a las 21:00 horas, en una alocución centrada en la soberanía y la situación actual de la causa Malvinas.

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar