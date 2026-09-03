Cadena nacional de Javier Milei: discurso completo, anuncios sobre Malvinas y minuto a minuto

El mensaje a la política de "un frente común"

"Cualquier avance sobre las Islas Malvinas será considerado un falta contra la Seguridad Nacional".

"Es la verdadera forma de rendir homenaje a quienes entregaron la vida por esta causa y a los veteranos que volvieron. Hemos entablado lazos estrechos con aliados que cofiamos que estarán de nuestro lado en este causa que impulsamos. A todos los argentinos y a la política, queremos transmitirles que podemos discutir muchas cosas pero este tema demanda una pausa para moostrar un frente unido de cara al mundo y a la sociedad. Quiero invitar a toda la dirigencia politica a sumarse como una misma voz a este reclamo, que es justo, porque las islas son nuestras y nos la arrebataron".Milei llamó a "convertimos en una gran Nación que defiende nuestra soberanía".

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