Así reaccionó la prensa británica a la cadena nacional malvinera de Javier Milei
Aunque señala que se trata de la retórica tradicional de los gobiernos argentinos, destaca que el vínculo entre Milei y Trump podría afectar a Malvinas.
La prensa británica reacción con rapidez a la cadena nacional que este jueves brindó Javier Milei, relativizando el nuevo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas que hizo el presidente argentino al considerarlo “algo del pasado”.
No obstante, también hace hincapié en el cambio geopolítico que representa el eventual cambio de opinión de los Estados Unidos que, de la mano del enojo de Donald Trump con el Reino Unido, podría acarrear consecuencias económicas para las islas en medio de las dificultades que el primer ministro Andy Burnham está teniendo para ajustar las finanzas del país.
Para algunos medios, la retórica sobre el reclamo territorial se mantiene dentro de los carriles tradicionales de la política exterior argentina. "Es algo del pasado", indicó la cadena Sky News, el primer gran medio británico en analizar la cadena nacional.
En una columna de análisis firmada por su corresponsal principal, Mark Stone, y titulada "Trump y el petróleo hacen que la declaración de este presidente argentino tenga un impacto diferente", la cadena desestimó el reclamo soberano argentino por considerarlo "algo del pasado", aunque advierte que minimizar el discurso sería un “error estratégico”.
Para medios como el Financial Times, que titula “Milei intensifica la reivindicación argentina sobre las Malvinas”, “Javier Milei está devolviendo la reivindicación de su país sobre las Islas Malvinas al centro de la agenda política, en un momento en que las tensiones entre el Reino Unido y Estados Unidos crean una oportunidad para su gobierno, que atraviesa dificultades”.
Tras calificarlo como “anglófilo declarado y admirador de Margaret Thatcher”, advierte que “a medida que la economía argentina se desacelera y la popularidad de Milei disminuye, su estrecho aliado Donald Trump le ha creado una oportunidad para contrarrestar esos ataques” de la oposición.
También el Daily Mail refleja la inquietud británica ante la posibilidad de que la sintonía entre Milei y Trump modifique la neutralidad histórica de Estados Unidos, transformando el diferendo en un asunto de peso para la seguridad nacional de Gran Bretaña y, sobre todo, para los intereses anglo-israelíes en las islas.
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