Así reaccionó la prensa británica a la cadena nacional malvinera de Javier Milei.

Tras calificarlo como “anglófilo declarado y admirador de Margaret Thatcher”, advierte que “a medida que la economía argentina se desacelera y la popularidad de Milei disminuye, su estrecho aliado Donald Trump le ha creado una oportunidad para contrarrestar esos ataques” de la oposición.

También el Daily Mail refleja la inquietud británica ante la posibilidad de que la sintonía entre Milei y Trump modifique la neutralidad histórica de Estados Unidos, transformando el diferendo en un asunto de peso para la seguridad nacional de Gran Bretaña y, sobre todo, para los intereses anglo-israelíes en las islas.