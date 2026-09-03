Fuerte rechazo de Axel Kicillof al mensaje de Javier Milei por Malvinas: "Oportunista"

Y expuso: "Si recién hoy, casi 9 meses después, Milei anuncia una medida administrativa, habrá que preguntarse por qué dejó pasar tanto tiempo mientras avanzaba un proyecto destinado a saquear nuestros recursos. ¿Será porque durante su gobierno se dedicó a expresar su admiración por Margaret Thatcher, recibir a Boris Johnson en la Casa Rosada, firmar el pacto Mondino-Lammy para cooperar con la potencia ocupante y aliarse incondicionalmente con Netanyahu?".

"La defensa de nuestra soberanía en el Atlántico Sur exige responsabilidad e inteligencia estratégica. Exige anticiparse a los hechos y hacer valer las herramientas que tiene el Estado. Por eso estamos trabajando para que, a partir de diciembre de 2027, nuestro país se aboque a lo que tiene que hacer: romper el statu quo de la ocupación británica, elevar en todos los frentes el costo material, político, diplomático y simbólico de esa ocupación, desarmar el andamiaje económico y comercial que la sostiene y aumentar la presión bilateral, regional y global sobre el Reino Unido para que cumpla con el derecho internacional y ponga fin a la situación colonial en nuestro territorio", cerró.