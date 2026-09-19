Diego Santilli le bajó el tono al posteo de Patricia Bullrich que incluye una canción de Lali Espósito

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, intentó este sábado apaciguar la tensión con Patricia Bullrich, luego de que la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionara a la Casa Rosada por las modificaciones introducidas al proyecto de Presupuesto 2027. Al hablar con la prensa en la entrada del sanatorio Mater Dei, Santilli también se refirió al video que la senadora difundió el viernes en sus redes sociales, donde se la ve tarareando “No me importa”, un tema de Lali Espósito: “Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien”, relativizó el funcionario.