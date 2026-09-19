Diego Santilli le bajó el tono al posteo de Patricia Bullrich que incluye una canción de Lali Espósito
El Jefe de Gabinete buscó bajar la tensión y minimizó el mensaje de la senadora.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, intentó este sábado apaciguar la tensión con Patricia Bullrich, luego de que la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionara a la Casa Rosada por las modificaciones introducidas al proyecto de Presupuesto 2027. Al hablar con la prensa en la entrada del sanatorio Mater Dei, Santilli también se refirió al video que la senadora difundió el viernes en sus redes sociales, donde se la ve tarareando “No me importa”, un tema de Lali Espósito: “Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien”, relativizó el funcionario.
El peculiar posteo de Patricia Bullrich que incluye una canción de Lali Espósito
La senadora oficialista Patricia Bullrich causó revuelo político este viernes tras publicar un video en sus redes sociales donde se la ve escuchando "No me importa", el éxito musical de Lali Espósito, utilizándolo como una irónica metáfora en medio de la interna en la Libertad Avanza (LLA).
La publicación se dio en un contexto de fuertes tensiones parlamentarias por la discusión del Presupuesto 2027 provocadas luego de que Bullrich expusiera públicamente su descontento y sorpresa con el Gobierno por la inclusión de modificaciones drásticas a la Ley de Discapacidad dentro del presupuesto, sin consultar previamente a su bloque aliado.
"No nos enteramos. Te mandan un presupuesto que es una bomba atómica, a mí no me tomen de tonta", reclamó la legisladora.
Tras manifestar que la falta de coordinación parlamentaria desgasta los vínculos con los aliados, Bullrich subió un video abriendo su tablet en su despacho para reproducir el tema de Espósito y acompañó el posteo con un fragmento de la letra: "Sé que todos los 'peros' tienen un 'porqué'".
El peculiar gesto de la senadora llamó la atención debido a que, casi un año atrás, Bullrich y Lali habían mantenido cruces mediáticos directos en torno a las políticas de seguridad y de género.
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