Presupuesto 2027: tras las presiones, el Gobierno cede parte del recorte en Discapacidad

Milei y Caputo buscaban eliminar el Nomenclador Nacional de Discapacidad

El texto retoma un criterio de “invalidez laboral” para acceder a la Pensión No Contributiva, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También elimina el Certificado Único de Discapacidad como vía directa al beneficio y traslada la definición de requisitos al Poder Ejecutivo. Establece incompatibilidad absoluta entre pensión y empleo formal, y elimina el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas.