Presupuesto 2027: tras las presiones, el Gobierno cede parte del recorte en Discapacidad
El Gobierno cede parcialmente en el recorte al área y negocia con aliados un texto alternativo que reemplace el capítulo conflictivo.
El proyecto de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso incluyó un capítulo sobre Discapacidad que generó gran rechazo y polémica en la agenda pública. Martín Menem y Patricia Bullrich se sorprendieron con el proyecto que impactó negativamente en negociaciones en curso con aliados. Fuentes oficiales confirmaron que darán marcha atrás con esa propuesta y que están “muy cerca” de consensuar un texto con los bloques dialoguistas.
El martes por la noche ingresó el proyecto a Diputados. Durante la madrugada, la oposición revisó el plan para detectar novedades sobre Discapacidad. En las semanas previas, los bloques opositores impulsaron la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año, lograron emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.
Para frenar esa ofensiva, el oficialismo anunció que trabajaba con el PRO, la UCR y bloques provinciales en un proyecto “superador” que terminaría con la Emergencia, pero brindaría previsibilidad. Sin embargo, el miércoles por la mañana muchos descubrieron que el Presupuesto contenía un capítulo con fuertes ajustes ajenos a esas conversaciones.
Milei y Caputo buscaban eliminar el Nomenclador Nacional de Discapacidad
El texto retoma un criterio de “invalidez laboral” para acceder a la Pensión No Contributiva, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También elimina el Certificado Único de Discapacidad como vía directa al beneficio y traslada la definición de requisitos al Poder Ejecutivo. Establece incompatibilidad absoluta entre pensión y empleo formal, y elimina el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas.
En Diputados, los libertarios retomaron las negociaciones y aseguraron que los artículos originales sobre Discapacidad se eliminarán. El PRO y la UCR confirmaron que el diálogo se reencauzó, aunque esperan el borrador final. La nueva propuesta elevaría los requisitos para acceder a la pensión, actualizaría el nomenclador por IPC en forma bimestral y permitiría recibir pensiones de forma complementaria a un empleo registrado.
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