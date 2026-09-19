Axel Kicillof se lanza al 2027: realiza un plenario en Avellaneda con su Movimiento Derecho al Futuro
"Estamos convencidos de que hay otro camino para nuestro país y estamos decididos a construirlo", afirmó el gobernador bonaerense en un video que se difundió por redes sociales convocando a la jornada.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afianza su armado a nivel nacional y realizará este sábado el primer Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Se espera que el mandatario bonaerense hable cerca de las 14h.
El encuentro se realizará en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda y contará con mesas de debate para discutir distintas propuestas y avanzar en la construcción federal del espacio. "Nos vamos a encontrar para pensar, para debatir, para reflexionar y construir colectivamente una alternativa para la Argentina", expresa el gobernador bonaerense en el video.
"Queremos ser muchos y que vengan de todos los rincones del país para darle impulso a esta construcción federal. Estamos convencidos de que hay otro camino para nuestro país y estamos decididos a construirlo", agrega.
El plenario contará con distintas mesas de debate y se presenta como un nuevo paso en la construcción nacional del MDF, el espacio político que responde a Axel Kicillof y que busca ampliar su presencia más allá de los límites de la provincia de Buenos Aires.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Buenos Aires, se pronunció durante la mañana sobre el plenario del MDF y sostuvo que "para nosotros realmente muy importante lo de hoy porque es parte de una construcción política, como nos pidió Axel, que venimos haciendo desde el año desde el año pasado".
"Hoy lo que estamos haciendo es el lanzamiento federal del movimiento Derecho al Futuro, luego de todo este trabajo de organización que nos hemos dado, también viniendo compañeros y compañeras de todas las provincias. Así que ese es el significado de lo que de lo que va a ser hoy. Es un encuentro, te digo, no partidario porque no somos un partido, sino un encuentro de de un movimiento político", agregó en una entrevista con Futurock.
Sobre el final, el funcionario bonaerense recordó las palabras de Kicillof tiempo atrás respecto a su futuro político: "Axel dijo que el 2026 no era un año de candidaturas, sino era un año de construcción política; o sea que nosotros creemos y hemos sido muy consistentes todo este tiempo con nuestra premisa que las candidaturas se tienen que discutir el año próximo para nosotros".
A lo largo del año, Kicillof mantuvo activa su presencia política mediante los distintos eventos organizados por el MDF. En abril encabezó el MDF Universidad y Ciencia en la UBA, mientras que en agosto se realizó el lanzamiento del MDF Juventudes en San Martín.
Asimismo, visitó Tierra del Fuego y se reunió con el gobernador Gustavo Melella; en mayo estuvo en Córdoba, donde mantuvo un encuentro con el intendente Raúl Cardinalli y participó de actividades con Héctor Daer. Posteriormente, en junio, viajó a Corrientes para encontrarse con Juan Pablo Valdés, mientras que en agosto compartió jornadas en Chaco y firmó acuerdos en La Pampa con Sergio Ziliotto.
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