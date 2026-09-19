Axel Kicillof se lanza al 2027: realiza un plenario en Avellaneda con su Movimiento Derecho al Futuro

"Hoy lo que estamos haciendo es el lanzamiento federal del movimiento Derecho al Futuro, luego de todo este trabajo de organización que nos hemos dado, también viniendo compañeros y compañeras de todas las provincias. Así que ese es el significado de lo que de lo que va a ser hoy. Es un encuentro, te digo, no partidario porque no somos un partido, sino un encuentro de de un movimiento político", agregó en una entrevista con Futurock.

Sobre el final, el funcionario bonaerense recordó las palabras de Kicillof tiempo atrás respecto a su futuro político: "Axel dijo que el 2026 no era un año de candidaturas, sino era un año de construcción política; o sea que nosotros creemos y hemos sido muy consistentes todo este tiempo con nuestra premisa que las candidaturas se tienen que discutir el año próximo para nosotros".

A lo largo del año, Kicillof mantuvo activa su presencia política mediante los distintos eventos organizados por el MDF. En abril encabezó el MDF Universidad y Ciencia en la UBA, mientras que en agosto se realizó el lanzamiento del MDF Juventudes en San Martín.

Asimismo, visitó Tierra del Fuego y se reunió con el gobernador Gustavo Melella; en mayo estuvo en Córdoba, donde mantuvo un encuentro con el intendente Raúl Cardinalli y participó de actividades con Héctor Daer. Posteriormente, en junio, viajó a Corrientes para encontrarse con Juan Pablo Valdés, mientras que en agosto compartió jornadas en Chaco y firmó acuerdos en La Pampa con Sergio Ziliotto.