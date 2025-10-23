Qué es el "salario dinámico" que pretende imponer Javier Milei en la reforma laboral que impulsa

En la práctica se trata de una baja de salarios de hecho y los trabajadores que, en el mejor de los casos, podrían alcanzar el piso salarial al que tienen derecho hoy, pero a discrecionalidad de su empleador. Cada empresa podría pactar sumas diferentes, siempre que no superen lo fijado colectivamente. Asimismo podrían imponer diferencias entre trabajadores a modo de "premio" y "castigo" lo que amenaza también la libertad con la que gozan de participar en la actividad sindical.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

La reforma propuesta por el gobierno libertario invierte un principio histórico del derecho laboral argentino, donde el convenio colectivo de trabajo actúa como red de contención, evitando remuneraciones por debajo de lo pactado.

Además, la iniciativa incluye cambios en la validez temporal de los convenios colectivos de trabajo. La iniciativa prevé que se acote la vigencia de las cláusulas económicas, forzando así a renegociaciones periódicas entre trabajadores y empresas.