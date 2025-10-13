Militante libertario de Diego Santilli insultó y le pegó a una mujer que se manifestaba en Quilmes
Un nuevo episodio violento fue protagonizado por un libertario que, tras insultar a manifestantes opositores, golpeó a una mujer.
Mientras el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, realizaba una caminata de campaña en la localidad bonaerense de Quilmes, uno de sus militantes insultó y le pegó a una mujer que se manifestaba.
La presencia de los dirigentes libertarios derivó, como ocurrió en casi todos los distritos, en una concentración de manifestantes que se expresaron contra el Gobierno, y en este caso, de sus candidatos de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.
En este marco, y mientras la movilización era en total armonía y sin incidentes, un hombre visiblemente desenfocado comenzó a agredir verbalmente a los manifestantes, hasta que una mujer lo enfrentó, y le dio un golpe en la cara.
"Zurdo, te voy a cagar a trompadas. Andate a Venezuela, hijos de puta", gritaba el hombre antes de agredir físicamente a la mujer. Todo el gravísimo incidente fue grabado por un vecino.
Quién es el militante libertario que agredió a una mujer en Quilmes
Luego de la repercusión que tuvo el violento episodio registrado este lunes en la localidad bonaerense de Quilmes, trascendió que el militante es Juan Carlos Gil, abogado de 77 años.
Al perecer el hombre es habitué de actos y eventos de La Libertad Avanza. Recientemente estuvo junto primer candidato a concejal libertario en Quilmes.
NOTA EN DESARROLLO
