Militante libertario de Diego Santilli insultó y le pegó a una mujer que se manifestaba en Quilmes

Quién es el militante libertario que agredió a una mujer en Quilmes

Luego de la repercusión que tuvo el violento episodio registrado este lunes en la localidad bonaerense de Quilmes, trascendió que el militante es Juan Carlos Gil, abogado de 77 años.

Al perecer el hombre es habitué de actos y eventos de La Libertad Avanza. Recientemente estuvo junto primer candidato a concejal libertario en Quilmes.

image

NOTA EN DESARROLLO