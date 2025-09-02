Qué hizo Victoria Villarruel en medio del escándalo del Gobierno por los audios de las supuestas coimas

"Me comentaron acerca de la actualidad de la empresa y de su producción en un recorrido por todos los sectores", contó la Vicepresidenta, una vez más alejada de los escándalos en la Quinta de Olivos, donde el Gabinete de Javier Milei lucha por mantener un frente común ante la divulgación de audios donde se escucha la voz (¿adulterada?) de Karina Milei.

Esos audios, o los que la Justicia argentina impidió que se difundieran en el país, son esta semana el centro de sospechas, polémica y ataques a la libertad de expresión por parte del Ejecutivo, o más bien de Javier Milei, porque el otro 50% del binomio mantiene una agenda protocolar.

Otra muestra reciente fue cuando Victoria Villarruel visitó Tucumán para el 9 de Julio mientras el Presidente cancelaba su participación en un acto oficial en Buenos Aires, o cuando se limitó a ser la cabeza del Senado sin hacer declaración alguna sobre las leyes aprobadas para la emergencia pediátrica o la de personas con discapacidad que luego fueron vetadas.