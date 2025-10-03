Qué pasa con la boleta única si José Luis Espert baja su candidatura

espert boleta unica

¿Quién ocuparía el lugar de José Luis Espert y qué pasaría con el voto?

En el caso de Espert, encabeza la lista como candidato a diputados nacional por la provincia de Buenos Aires. Si llegara a renunciar, se produce un ascenso de quien aparece segundo en la lista del mismo partido. En La Libertad Avanza, Karen Reichardt, hoy segunda, pasaría a ocupar el primer lugar, mientras que Diego Santilli, que hoy está en el tercer lugar, pasaría al segundo.

En caso de que el votante elija la opción de Espert, el voto no se anula. Por el contrario, se cuenta como válido para la lista de La Libertad Avanza y se aplica el corrimiento previsto por la normativa electoral. Esto quiere decir que, Reichardt será quien pase a ocupar la banca.

El escándalo tiene un antecedente: en 2015 el periodista Fernando Niembro renunció a su candidatura a diputado nacional del PRO dentro de la alianza Cambiemos, donde era cabeza de lista.

Luego de las PASO, el periodista fue denunciado por facturarle sumas millonarias al Gobierno porteño con su empresa La Usina y el 16 de septiembre presentó su renuncia a la candidatura a diputado.

José Luis Espert rompió el silencio y reconoció recibir dinero de Fred Machado

Acorralado hasta por los propios, y envuelto en un verdadero escándalo que hasta pone en duda su candidatura en La Libertad Avanza (LLA), el diputado José Luis Espert rompió el silencio este jueves por la noche con un video que difundió en sus redes sociales y en el que explicó sus vínculos con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Luego de pasar por varias entrevistas en las que se negaba a responder si había o no recibido una millonaria transferencia por parte de Machado, ahora Espert reconoció haber cobrado dicha suma, pero argumentó que lo hizo como parte de su actividad privada.

