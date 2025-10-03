El irónico comentario de Iván Noble sobre José Luis Espert: "Nadie llegó en avión"
El cantante habló a sobre el regreso de Los Caballeros de la Quema con nuevo disco e hizo una referencia sobre el diputado.
Iván Noble lanzó un irónico comentario sobre José Luis Espert luego de que el diputado publicara un video reconociendo que en 2019 recibió dinero de Fred Machado, un empresario que se encuentra detenido por cargos de narcotráfico.
En el marco del regreso de Los Caballeros de la Quema después de 25 años con su nuevo disco “Fiesta de Zombis”, Noble se refirió la letra de la canción que en una de sus estrofas menciona: “Pregunta el diputado si acá en el barrio alguno vende tusi”.
“Es la canción que le da nombre al disco y es un aguafuerte de algunas fiestas que había en mi casa hace unos años, ya no. Quiero aclarar que no había ninguna persona calva en la fiesta. No había ningún pelado, ni nadie vino en avión ni se fue en helicóptero ni nada por el estilo, que conste en actas”, lanzó en declaraciones radiales.
Luego, se refirió al video de Espert: “Lo estaba viendo hace un rato mientras tomaba mate. Los límites de la verosimilitud en esta época y en nuestra queridísima patria se han corrido tanto que uno ya no sabe si ejercer la indignación, el cinismo absoluto o si directamente apagar todo, descorchar un vino y listo”.
“Tal vez es un lujo que no podemos darnos, tal vez todavía tenemos que indignarnos y estar atentos. Pero bueno, las cosas cada vez son más fosforescentes, el que quiere ver la realidad la verá y el que no, no. En unas semanas veremos cuantos anticuerpos tenemos como sociedad para defendernos de los cuervos", agregó.
La letra de Fiesta de zombis de Los Caballeros de la Quema
Hay una chiflada tirando el Tarot
abajo en la cocina
la novia de mi amante con mi ex mujer
vomitan caipirinha
Una rubia en tetas que no sé quién es
llorando en el jacuzzi
pregunta el diputado si acá en el barrio
alguno vende tusi
Fiesta de zombis en mi jardín
eso me pasa por decir que si
fiesta de zombis en mi jardín
eso me pasa por decir que si
Una wannabe imita a Lady Gaga
sin demasiado estilo
mi primo el escribano tiene un ACV
o algo parecido
Hay piñas en la pile
la mujer del cantante surte a una modelo
y él mientras fuma hash
y dice que no piensa perder sus privilegios
Fiesta de zombis en mi jardín
eso me pasa por decir que si
La vida te enseña a vivir si vivís lo suficiente
pero conviene que le sonrías
la vida te enseña a morir si morís lo suficiente
pero más vale que le sonrías con todos los dientes
Walking dead party en mi jardín
eso me pasa por decir que si
walking dead party en mi jardín
eso me pasa por decir que si
Fiesta de zombies
fiesta de zombies.
