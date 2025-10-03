MinutoUno

El irónico comentario de Iván Noble sobre José Luis Espert: "Nadie llegó en avión"

El cantante habló a sobre el regreso de Los Caballeros de la Quema con nuevo disco e hizo una referencia sobre el diputado.

Iván Noble lanzó un irónico comentario sobre José Luis Espert luego de que el diputado publicara un video reconociendo que en 2019 recibió dinero de Fred Machado, un empresario que se encuentra detenido por cargos de narcotráfico.

En el marco del regreso de Los Caballeros de la Quema después de 25 años con su nuevo disco “Fiesta de Zombis”, Noble se refirió la letra de la canción que en una de sus estrofas menciona: “Pregunta el diputado si acá en el barrio alguno vende tusi”.

“Es la canción que le da nombre al disco y es un aguafuerte de algunas fiestas que había en mi casa hace unos años, ya no. Quiero aclarar que no había ninguna persona calva en la fiesta. No había ningún pelado, ni nadie vino en avión ni se fue en helicóptero ni nada por el estilo, que conste en actas”, lanzó en declaraciones radiales.

Luego, se refirió al video de Espert: “Lo estaba viendo hace un rato mientras tomaba mate. Los límites de la verosimilitud en esta época y en nuestra queridísima patria se han corrido tanto que uno ya no sabe si ejercer la indignación, el cinismo absoluto o si directamente apagar todo, descorchar un vino y listo”.

“Tal vez es un lujo que no podemos darnos, tal vez todavía tenemos que indignarnos y estar atentos. Pero bueno, las cosas cada vez son más fosforescentes, el que quiere ver la realidad la verá y el que no, no. En unas semanas veremos cuantos anticuerpos tenemos como sociedad para defendernos de los cuervos", agregó.

La letra de Fiesta de zombis de Los Caballeros de la Quema

Hay una chiflada tirando el Tarot

abajo en la cocina

la novia de mi amante con mi ex mujer

vomitan caipirinha

Una rubia en tetas que no sé quién es

llorando en el jacuzzi

pregunta el diputado si acá en el barrio

alguno vende tusi

Fiesta de zombis en mi jardín

eso me pasa por decir que si

fiesta de zombis en mi jardín

eso me pasa por decir que si

Una wannabe imita a Lady Gaga

sin demasiado estilo

mi primo el escribano tiene un ACV

o algo parecido

Hay piñas en la pile

la mujer del cantante surte a una modelo

y él mientras fuma hash

y dice que no piensa perder sus privilegios

Fiesta de zombis en mi jardín

eso me pasa por decir que si

La vida te enseña a vivir si vivís lo suficiente

pero conviene que le sonrías

la vida te enseña a morir si morís lo suficiente

pero más vale que le sonrías con todos los dientes

Walking dead party en mi jardín

eso me pasa por decir que si

walking dead party en mi jardín

eso me pasa por decir que si

Fiesta de zombies

fiesta de zombies.

