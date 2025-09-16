Qué pasó con la transmisión del discurso de Javier Milei en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay
Luego de denuncias de censura por parte de periodistas paraguayos, y de haber sido anunciado, no transmitieron la exposición del libertario en la FEIP.
En el marco de su gira por Paraguay, donde en horas de la mañana aseguró haber triplicado el salario de los argentinos menos de 24 horas después de afirmar que "lo peor ya pasó", el presidente Javier Milei participó este martes por la tarde del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), y si bien había sido anunciada su transmisión, la misma no pude verse en vivo.
En la mañana, el libertario inauguró este martes la primera edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) con un acto de apertura en el que, según denunciaron periodistas de ese país, no pudo ser cubierto por la prensa.
En este marco, aseguraron que guardias del evento impidieron a los periodistas registrar en video el discurso de Milei por orden de la Presidencia argentina, lo que generó una denuncia de la prensa local.
“Desde el Sindicatos de Periodistas de Paraguay repudiamos y condenamos la censura y los gestos de violencia ejercidos contra periodistas por parte de guardias privados, en el marco de la cobertura del evento de CPAC, que tiene lugar en estos momentos en Asunción”, aseguraron en un comunicado. Denunciaron que “por orden de la Presidencia de Argentina, está prohibido grabarle a Milei”, y contaron que el personal de seguridad incluso llegaron a intentar sacarles los celulares para evitar que grabaran y sacaran fotos.
Para sumar a las controversias, el discurso de Milei en FEIP directamente no fue transmitido en vivo, incluso luego de haber sido anunciad. Fuentes oficiales aseguraron que se trató de un inconveniente local.
"Por un problema en la transmisión del país anfitrión, nos vimos impedidos de emitir el discurso del Presidente en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay, FEIP, en vivo. Ni bien logremos tener la versión taquigráfica completa de su exposición, se la distribuiremos", argumentaron fuentes del Gobierno.
