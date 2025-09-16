Qué pasó con la transmisión del discurso de Javier Milei en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay

Para sumar a las controversias, el discurso de Milei en FEIP directamente no fue transmitido en vivo, incluso luego de haber sido anunciad. Fuentes oficiales aseguraron que se trató de un inconveniente local.

"Por un problema en la transmisión del país anfitrión, nos vimos impedidos de emitir el discurso del Presidente en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay, FEIP, en vivo. Ni bien logremos tener la versión taquigráfica completa de su exposición, se la distribuiremos", argumentaron fuentes del Gobierno.