Bajo el lema "que el esfuerzo valga la pena", Javier Milei convocó a sus seguidores en Córdoba

espert milei lomas de zamora Foto: NA | Claudio Fanchi.

Además, hubo un fuerte clima de tensión y enfrentamientos entre los simpatizantes de Milei y los opositores que se habían manifestado en contra de su presencia. Se registraron insultos mutuos y forcejeos, y en algunos videos, se puede ver al propio Milei intercambiando insultos con manifestantes.

milei lomas de zamora

Luego, previo a los comicios en provincia de Buenos Aires, el jefe de Estado encabezó el cierre de campaña en la localidad de Moreno, ampliamente conocida por su tendencia peronista. Aunque el acto principal finalizó sin agresiones directas al presidente, el clima fue de tensión y se produjeron corridas y enfrentamientos menores entre militantes de LLA y opositores en las inmediaciones del lugar, con una fuerte presencia policial para contener la situación.

Durante su discurso, Milei volvió a referirse al incidente de Lomas de Zamora, acusando a la "casta" y al "kirchnerismo" de intentar generar violencia y de recurrir a "juego sucio" por no poder convencer a la gente con sus ideas. También criticó la gestión provincial y responsabilizó a sus adversarios por los problemas de inseguridad y la falta de progreso.

milei sacado en moreno Javier Milei, sacado en Moreno.