Bajo el lema "que el esfuerzo valga la pena", Javier Milei convocó a sus seguidores en Córdoba
De cara a las elecciones legislativas a nivel nacional, el Presidente anunció su presencia en territorio cordobés para este viernes.
Se acercan las elecciones legislativas a nivel nacional y, tras el traspié en provincia de Buenos Aires, Javier Milei quiere asegurarse de que la situación no vuelva a salirse de control. Por ello, convocó a sus seguidores a un acto que encabezará el próximo viernes 19 de septiembre en Córdoba.
La cita está pensada para las 18 horas y tendrá el ya conocido lema "La Libertad Avanza o Argentina retrocede". Además, en la invitación que lanzó en la red social X, el Presidente escribió: "¡Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena", cerrando el mensaje con un "¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!" en mayúsculas.
Los duros antecedentes de Milei en actos en Lomas de Zamora y Moreno
Los antecedentes de los actos de Javier Milei en los municipios bonaerenses de Lomas de Zamora y Moreno están marcados por la tensión, incidentes y fuertes controversias, tanto durante su etapa de campaña electoral como ya siendo Presidente.
En agosto pasado, el primer mandatario hizo su paso por Lomas, donde apenas pudo comenzar una caravana que se vio interrumpida por la bronca de los lugareños: la comitiva que transportaba a Javier Milei y a otros dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) fue agredida por un grupo de manifestantes.
Además, hubo un fuerte clima de tensión y enfrentamientos entre los simpatizantes de Milei y los opositores que se habían manifestado en contra de su presencia. Se registraron insultos mutuos y forcejeos, y en algunos videos, se puede ver al propio Milei intercambiando insultos con manifestantes.
Luego, previo a los comicios en provincia de Buenos Aires, el jefe de Estado encabezó el cierre de campaña en la localidad de Moreno, ampliamente conocida por su tendencia peronista. Aunque el acto principal finalizó sin agresiones directas al presidente, el clima fue de tensión y se produjeron corridas y enfrentamientos menores entre militantes de LLA y opositores en las inmediaciones del lugar, con una fuerte presencia policial para contener la situación.
Durante su discurso, Milei volvió a referirse al incidente de Lomas de Zamora, acusando a la "casta" y al "kirchnerismo" de intentar generar violencia y de recurrir a "juego sucio" por no poder convencer a la gente con sus ideas. También criticó la gestión provincial y responsabilizó a sus adversarios por los problemas de inseguridad y la falta de progreso.
