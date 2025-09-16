Foro Discapacidad le respondió a Guillermo Francos: "Usted debería buscar los recursos para la Ley"

Al respecto de lo dicho por el libertario sobre que el Congreso, al sancionar una ley, debe indicar de dónde provendrán los recursos, el Foro respondió: "Es cierto que toda ley que implique recursos debe indicar cómo se financiará. Sin embargo, es importante recordar que este Gobierno se viene manejando con un presupuesto nacional vigente correspondiente a la gestión del expresidente Alberto Fernández. En consecuencia, durante estos dos años han ingresado recursos económicos que no están reflejados en dicho presupuesto y que, por lo tanto, quedan a disposición de la actual administración para decidir su distribución".

"No señalar esta situación es engañar a la ciudadanía. En cambio, afirmar que Usted puede reasignar partidas no es una mentira, ya que esa posibilidad está expresamente prevista en la normativa que rige su función. Ese presupuesto, en su momento, debió haber estado equilibrado al ser aprobado por el Congreso. Sin embargo, difícilmente responda a la realidad actual", añadieron.

Y sumaron: "Asimismo, su apreciación acerca de 'quitarles a los jubilados para darle a las personas con discapacidad' no resulta acertada. En primer lugar, porque nadie le ha planteado eso. En segundo término, porque en el contexto actual es de muy mal gusto contraponer a unos sectores con otros; y estamos seguros de que nadie propondría quitar recursos a los jubilados para destinarlos a otro grupo".

"Lo que sí planteamos es que se evalúe la posibilidad de reasignar partidas que no estén vinculadas con la salud y el desarrollo integral de las personas. Y, sobre todo, que se considere la utilización de aquellos ingresos que, al no estar previstos en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2023 y que fue prorrogado para el 2024, quedan bajo su decisión respecto de a qué destino asignarlos", indicaron en este punto.

Y dispararon fuertemente contra la postura libertaria: "Además, el Sr. Presidente de la Nación informó que vetaría la ley no con dolor, sino con festejo ante los bonistas, a quienes comunicó que se les devolverían intereses. En esas formas y decisiones no advertimos sensibilidad hacia esta temática".

"Si esta realidad estuviera realmente dentro de su sensibilidad, seguramente se encontrarían los recursos necesarios, del mismo modo que se han hallado para otras áreas, como por ejemplo los destinados a la SIDE", manifestaron.

La propuesta del Foro Discapacidad para los recursos que se necesitan al aplicar la ley

"Nos parece adecuado que se presente el Presupuesto de la Nación. Sin embargo, la emergencia que la Ley 27.793 reconoce es ahora y, por lo tanto —como Usted bien sabe— dicho presupuesto, en caso de aprobarse, recién comenzará a aplicarse a partir de febrero de 2026", remarcaron inicialmente.

Por ello, sostuvieron: "Le proponemos buscar en los mismos lugares donde se han encontrado fondos para la compra de aviones de combate, en un país donde gran parte de la población no alcanza a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud o educación; o en aquellos recursos que se destinan a sostener el precio del dólar, o al pago de intereses a los bancos para respaldar un plan económico que ustedes mismos reconocen que no ha beneficiado a quienes más esfuerzo realizan".

Y le endilgaron la responsabilidad al decir que: "Por su cargo, Usted debería encabezar la búsqueda de esos recursos, que aparecen disponibles para determinadas cuestiones, pero no para otras". Finalmente, cerraron: "Sr. Jefe de Gabinete, estamos en una situación de emergencia. Está de más decir que, de no ponerse en marcha de inmediato la Ley, se producirán daños irreparables para muchas personas. Si el Presidente ha indicado que en 2026 habrá cambios significativos para quienes han hecho el esfuerzo, no podemos asumir que, a pocos meses de la aplicación del nuevo presupuesto, no existan hoy recursos disponibles para dar respuesta a estas personas".