Quiénes son los candidatos para las elecciones bonaerenses: una por una, las listas para cada sección

En la Primera Sección se elegirán 8 senadores provinciales (y 5 suplentes), y está conformada por los partidos de Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, con unos 4,6 millones de electores habilitados.

Alianza LLA

Diego Valenzuela

María Luz Bambaci

Luciano Olivera

Marisa Pirillo

Luis Palomino

Claudia Del Valle

Roberto Costa

Marina Casaretto

Fuerza Patria

Gabriel Katopodis

Malena Galmarini

Mario Ishii

Mónica Macha

Fernando Coronel

Roxana López

Mauro López García

Somos Buenos Aires

Julio Zamora

Josefina Mendoza

Emiliano Mansilla

María Margarita Djedjeian

Pablo Navarro

Fabiana Avalos

Esteban Cheiro

Carolina Sosa

FIT-U

Romina Del Plá

Alejandro Bodart

Vanina Mancuso

Cristian Duarte

Paola Rodríguez

Néstor Pitrola

Laura Bogado

Facundo Pilarche

Alianza Potencia

Félix Lonigro

Mariángeles Boniface

Alejandro Bulacio

M. Inés Feldtmann

Francisco Cardozo

Dora Andres

Bruno De Nardo

Claudia Spoltore

Unión y Libertad

Ignacio De Jáuregui

Romina Moreyra

Arnaldo Bresciani

Cintia Machuca

Jonatan Laprida

Luisa Vega

Norberto Gallafent

Patricia López

Alianza U. Liberal

Eduardo Bisognin

Agustina Santillán

Carlos Harendorf

Delma Ricci

Ítalo Barra

Tamara Carabajal

Mariano Llorente

Mónica Cuevas

Fte. Patriota Federal

Ernesto Arienzo

Elsa Carabillo

Miguel Sofía

Claudia Delgado

Agustín Fernández

Ruth González

Carlos Sainz

Silvia Labraga

Es con Vos

Martín Ayerbe

Romina Cortaberria

Enrique Silva

M. Cristina Ballina

Jorge Cáceres

Ximena Montes

Tomás Perinetti

Gladis Iñiguez

Política Obrera

Pablo Busch

Patricia Urones

Carlos Frigoli

Felisa Salazar

Walter Altavista

María de los Á. Cabral

Héctor Ochoa

Nadia Cappa

Nuevo MAS

Lucas Correa

Andrea Nuñez

Alejandro Lach

Marina Alonso

Victor De Rossi

M. Elena Rodríguez

Luca Vazquez

María Petraglia

Constr. Porvenir

Javier Anchava

Mónica Iserte

César Purulla

Erika Matta

Víctor Quipildor

Mónica Cañete

Marcos Klein Vitale

Sabrina Balsamo

Partido Libertario

Sergio Palahy

Andrea Martínez

Agustín Rau

Adriana G. Rossetti

Pedro G. Pagnanelli

Eliana Matko

Alejandro P. Atamaniuk

Betiana Trevisan

Val. Republicanos

Pablo K. Cabrera

Claudia Rivero

Alejandro Cordera

Yésica Gutiérrez

Walter Frías

Florencia Álvarez

Fabián Kipper

Luciana Enrique

Tiempo de Todos

Guillermo Vidal

Cristina Colombini

Alejandro Groglio

Silvia Colombini

César Mercado

Epifanía Domínguez

Carlos Rithaud

Carina Cháves

Segunda Sección

En la Segunda Sección se eligen 11 diputados (y 8 suplentes) y está conformada por los partidos de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate, con unos 600 mil electores habilitados.

Alianza LLA

Natalia Blanco

Pablo Morillo

Analía Corvino

Alejandro Rabinovich

A. Clara Petrocini

Ángel Torrano

Lorena Bincaz

Miguel Amadeo

Daiana Hergert

Gabriel Ziegler

M. Julia Marincovich

Hechos

Manuel Passaglia

Paula Bustos

Ignacio Mateucci

Silvana Maldonado

Federico Agudo

Agustina Gruffat

Juan Martín Genoud

Mara Kolberg

Santiago Esperanza

Flavia Cascardo

Giuliano Pelorosso

Fuerza Patria

Diego Nanni

Evelyn F. Yanz

Carlos Puglelli

Cintia Romero

Fernando Martínez

M. Eugenia Ball Lima

Juan Morales

Paula Obrador

Mariano Pinedo

Maira Ricciardelli

Germán De Rossi

FIT-U

Jorge Núñez

Patricia González

Juan José Valenza

Maylén Quintos

David Gutierrez

Lucía Gómez

Matías Ravassio

Florencia Baudracco

Gonzalo Rojas

Julieta González

José Domenech

Alianza Potencia

Ariel Bianchi

Ramona Zabala

José Serpi

Valeria Laureano

Diego Maranesi

Raquel Ferri

Ramiro Pérez

Mariana Barreto

Hernán Quintana

Iara Boschman

Claudio Chapuisat

Unión y Libertad

Constanza M. Santos

Marcelo Iglesias

Daniela Antúnez

Edgardo Tuliet

Diana Osuna

Roberto Duarte

Débora Colman

Diego Rolán

Claudia Mekis

J. César Medina

Luciana Buonasora

Alianza U. Liberal

Luciano Busso

Sol Guevara

Marcos Almada

Stella Maris Luna

Antonio Miori

Mirna Fernández

Jonathan Sampallo

Camila G. Stagnaro

Marcelo Castillo

Cintia Franzoia

Luciano Acevedo

Fte. Patriota Federal

Verónica Gutiérrez

J. Carlos Fontes

Aldana Albiaque

Pablo González

Susana Mansilla

Diego Baca

Sandra Saravia

Alberto Ojeda

Carla Medina

Lucas Ayala

Dolores Benítez

Es con Vos

Roberto Damboriana

Graciela Devita

Pablo Ottaviano

Roxana Giménez

Eduardo Duplan

Alejandra Padilla

Franco Chávez

Viviana Pérez

Jonathan Iranzo

Virginia Traverso

Reinaldo Sosa

Nuevo MAS

Florencia González

Juan B. Altamirano

María Ofelia Linarez

Matías Staciuk

Florencia Álvarez

Nahuel Melián

Eliana Quiroz

Exequiel Melián

Azul Piccone

Matías Campos

Evelyn Nieto

Política Obrera

Ademar Marabert

Mercedes Flores

Mario Charras

Julieta Charras

Facundo Quiroga

Estefanía Costa

Rubén Cáceres

Marta Caffieri

Guido Vergara

Karen Acuña

Juan Narvaiza

Constr. Porvenir

Gabriel Gavier

Tatiana Pérez

Matías Ponce

Mónica Martínez

Pablo Martínez

Verónica Carrera

Jorge Sunsundeguy

Yésica Sunsundeguy

Andrés Curima

Mónica Curima

Maximiliano Villamayor

Tiempo de Todos

Ramón Quintana

Eliana Ceballos

Miguel Severich

Noelia Saravi

Sergio Oviedo

Daiana Ibañez

Federico Ortiz

Florencia Castillo

Sergio Ibañez

Tania Torres

Joel Ocampo

Partido Libertario

J. Pablo C. Onganía

Sara Randazzo

Guillermo MacLoughlin

Carina López Giolfo

Alejandro Puebla

María Alais

Alejandro Marcus

Paula Marina

Gustavo Ferraris

Rocío Panzero

Laureano Sastre

Val. Republicanos

Héctor Gonnet

Silvina Sandoval

Claudio Velásquez

Lucrecia Hernández

Gustavo Nicoletta

Analía Campi

Jorge Ventoza

Canela Méndez

Rubén Palau

Alejandra Cabañas

Maximiliano Figueroa

Tercera Sección

En la Tercera Sección se eligen 18 diputados provinciales (y 8 suplentes) y está constituida por los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente, con unos 5 millones de ciudadanos habilitados para votar.

Alianza LLA

Maximiliano Bondarenko

María Sotolano

Luis Ontiveros

Florencia Retamoso

Nahuel Sotelo

Leticia Bontempo

Javier Prida

Rocío Gómez

Federico Bojanovich

Vanesa Gioia

Gastón Corti

Sheila Adano

Sebastián Acuña

Mabel Grinkievich

Diego Villamayor

Norma Mazzamuto

Marcelo Villa

Luna Pérez

Fuerza Patria

Verónica Magario

Facundo Tignanelli

Mayra Mendoza

Mariano Cascallares

Ayelén Rasquetti

Luis Vivona

María Eva Limone

José Galván

Romina Barreiro

Roberto Vázquez

Silvina Nardini

Pablo Boschi

Laura Chamorro

Ricardo Fresco

Edith Llanos

Ernesto Salvatierra

Susana Ocampo

Ángel Celi

Somos Buenos Aires

Pablo Domenichini

Nazarena Mesías

Fernando Pérez

Rocío Giaccone

Leonardo Iturmendi

Mariana Stilman

Julio Cuomo

Alejandra D. Martínez

Mariano Camaño

Silvia Corbalán

Diego Otero

Silvia Paredes

Mariano De Martino

Daniela Ferreyra

Mateo Mercep

Josefina Aguilera

Matías Nanni

Cintia Lorenzo

FIT-U

Nicolás Del Caño

Mónica Schlotthauer

Christian Castillo

Ana Paredes

Pablo Giachello

Sofía Martínez

Guillermo Pacagnini

Liliana Kunis

Carlos Lastra

Nathalia González

Norberto Señor

Paula Alfaro

Gustavo Michel

Andrea Lanzette

Emiliano Bonfiglio

Karen Leguizamón

Juan Carlos Maceiras

Gabriela De la Rosa

Alianza Potencia

Santiago Mac Goey

Gabriela Lasso

Miguel Echeverría

Agustina Canestro

Obdulio D’Angelo

Tatiana Gardonio

Maximiliano Grillo

Mercedes Ferreyra

Claudio Venchiarutti

Nancy Castellano

Víctor Altieri

Melany Carrillo

Jorge Pérez

Graciela Vallejos

Juan Pablo Alderete

Tamara Ruiz

Néstor Galibert

Aixa Davico

Nuevos Aires

Mauricio D’Alessandro

Micaela Kulling

Alejandro Trotta

Laura Leiva

Nelson Ríos

Mariana O. González

Guillermo Marchesi

Sofía Arias

Carlos Brosio

Mariana E. González

Ángel Díaz

Liliana Mora

Marcelo Pérez

Ruth Vega

Pablo Zárate

Patricia Faure

Leonardo Cañete

Susana Leiva

Unión y Libertad

Juan Pedro Del Oso

Julieta Jofré

Martín Pellegrino

Camila Maza

Bernardo Bastida

Patricia Pino

José Fernández

Valeria Buono

Gonzalo Rodríguez

Nancy Ramos

Raúl Gadea

Patricia Limia Álvarez

Fabricio Vega

Graciela Thea

Jorge Aquino

M. de los Ángeles Maguicha

Ariel López

Adriana Ravida

Alianza U. Liberal

Alejandro Mansilla

Evangelina Martín

David Barra

Evelyn Cantoni

José Luis Merino

Miriam Roberto

Luis Schpilman

Alicia Bustos

Mariano Zunino

Evelyn Delbueno

Gustavo Ledesma

Mariela Rojas

Ricardo Acosta

Sabrina Buenopil

Walter Flores

Silvia Muñiz Kubik

Carmelo Coñomilla

Patricia Grau

Fte. Patriota Federal

Diego Thomas

Sonia Maciel

Miguel Márquez

Analía Scaglia

Leónidas Mateu

Laura Rojas

Jorge Orlic

Isabel Ernesta

José Peterson

Valeria Roldán

César Canali

Sandra Russo

Carlos Soria

Silvana Figueredo

Leonardo Báez

Norma Hojman

Gustavo Vela

Ramona Ramírez

Es con Vos

Jorge Tuzzio

Yanina Robira

Hugo Melgar

Laura Quiroga

Félix Ferster

Karina Yñiguez

Francis Funes

Andrea Pantalone

Juan José Petrakis

Sara Arvid

Franco Destasio

Mariana Meaca

Jonatan Destasio

Marcela Vicente

Federico Cuenca

Mariela Fernández

Gustavo Sapis

María Novoa

Nuevo MAS

Juan Cruz Ramat

María Paz Álvarez

Iván Nievas

Adriana Paiva

Rubén Gimenez

Natacha Heidenreich

Leonardo Sinistri

Yazmin Ocampo

Ricardo Lamarra

Lucía Bellani

Héctor D’Antonio

Constanza Pagano

Giovanni Mobilio

Daniela González

Rafael Barros

Ana María Ghibaudo

José Luis Aldana

Jazmín Rodríguez

Política Obrera

Marcelo Ramal

Mariela Arri

Matías Cisneros

Ramona Cáceres

Manuel Quiroga

Claudia Ibañez

Facundo Perales

Lilia Piriz

Sergio Insaurralde

María Puzzo

Manuel Galarza

Solange Aranzabe

Federico Ayala

Camila Silvestri

Ignacio Aldaya

Stella Maris Farías

Jorge Peralta

Carla Lorenzatto

Tiempo de Todos

Sebastián Franco

Irene Volchok

Jorge López

Mariel Rouquaud

Fernando Silva

Marina Herrero

Pablo Benítez

Karina Sarabura

Jorge García

Ana María Darduin

Carlos Bechi

Vanesa Asís

Mario Frascone

Dora Manfredi

Ariel Frascone

Melisa Oliva

Héctor Cichero

Laura Olazar

Constr. Porvenir

M. del Carmen Rodríguez

Rubén Sunsundeguy

Katia Haddad

Ivo Astorga

Mariana Gómez

Leonardo Poli

Yamila Sunsundeguy

César Guede

M. Cecilia Ramírez

Pablo Guede

M. del Carmen Palacios

Gerardo Cufre

Mónica Chacela

Jorge Ibalo

Verónica Sunsundeguy

Brian Ramírez

Jimena Toledo

Sergio Sunsundegui

Partido Libertario

Lucas Gazzotti

Ana Laura Prado

Fernando Acosta

Blanca Maidana

Héctor Contreras

Laura Melgar

Fabián Escobar

Paola Rodríguez

Walter Romero

Joana Graneros

Gonzalo Verón

Liliana Barbari

Sandro Pared

Lourdes Choque Vique

Maximiliano Blanco

Claudia Godoy

Jonathan Blanco

Beatriz Melgar

Val. Republicanos

Diego Quinteros

Marisa Bravo

Ricardo Bilvinas

Mónica Aguirre

Kevin Díaz

Lisa Macchi

Francisco Sánchez

Alicia Moreno

Lautaro Quinteros

Brenda Flores

Sebastián González

Vanina Andrada

Bruno Olleros

Rosa del Valle Coronel

Ariel De la Rosa

Susana Tabare

Jorge Poppiti

Edith Aguirre

Cuarta Sección

En la Cuarta Sección se renovarán 7 senadores provinciales (y 4 suplentes) y está conformada por los partidos de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen, donde hay unos 520 mil electores habilitados.

Fuerza Patria

Diego Videla

Valeria Arata

Germán Lago

Sol Fernández

Diego Ibáñez

Julieta Garello

Silvio Caprioli

Alianza LLA

Gonzalo Cabezas

Analía Balaudo

Matías Ranzini

Daniela Monzón

Gustavo Bories

Julieta Arce

Ignacio Grego

Somos Buenos Aires

Pablo Petrecca

Natalia Quintana

Guillermo Britos

Maiten Agüero

Martín Borrazas

Soledad Adamini

Juan Esponda

FIT-U

Luciano Roggero

Rosalía Rodas

Eduardo Bunster

Nancy Farías

Emiliano Rivarola

Florencia Toledo

J. Carlos Herrero

Alianza Potencia

Andrea Passerini

Fabio Bollini

Laura Fernández

Luis Speranza

Eugenia Bozzone

Juan José Plou

Cristina Corrao

Nuevos Aires

Analía Esperón

Gastón Quinteros

Eduarda Quiña

Gabriel González

Vilma Gómez

Carlos Sadoc

Karen Godoy

Unión y Libertad

Lorena Sgur

Gastón Alberdi

Nélida Villamayor

Manuel Lugones

Cecilia De Santo

Ángel Sánchez

Silvia Román

Alianza U. Liberal

Carlos D’Alfonso

Susana López

Alberto Orol

Nelly Nasso

Dante González

Fte. Patriota Federal

Sandra García

Norberto Delgado

Maricel Ponte

Eduardo Figgini

Sofía Leonelli

Alexis Trujillo

Nancy Mamonde

Es con Vos

Gustavo Arabia

Gladys Laurelli

Jordan Jatip

Leila Pizzello

Carlos González

M. Cecilia Alsina

José Luis Ledesma

Política Obrera

Sonia Rodríguez

Fidel Rodríguez

Laura Battaglino

Nicolás Miranda

Elsa Primiani

Roberto Galarse

Laura Negrete

Nuevo MAS

Emilio Almada

Melina Barreal

Carlos Santagata

Paula Bosco

Oscar Juárez

Silvia Lobos

Nicolás Guagnini

Constr. Porvenir

Horacio Ghinaudo

Claudia Amaya

Jerónimo Sunsundeguy

Mayra Escurra

Oscar Sunsundeguy

Silvana Randone

Carlos Fernández

Val. Republicanos

Pedro Barrera

Jorgelina Agüero

Jorge Porcu

Yésica Saccella

José Villafañe

Josefina Ávalos

Luciano Ducasse

Tiempo de Todos

Patricia Urquiza

César Ibarra

Carolina Antoniz

Hugo Zanetti

Laura Amodio

Cristian Espósito

Fátima Monteros

Partido Libertario

Alejandro Franco

Estefanía Russo

Daniel Russo

Romina Sosa

Sergio Musso

Silvina Ibañez

Edgardo Ridolfi

Quinta Sección

En la Quinta Sección electoral se elegirán 5 senadores (y 3 suplentes) y está compuesta por los partidos de Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell, con 1,2 millones de electores.

Alianza LLA

Guillermo Montenegro

Cecilia Martínez

Matías De Urraza

Luján Fiego

Luis Valiante

Fuerza Patria

Fernanda Raverta

Jorge Paredi

M. Laura García

Marcelo Sosa

Nancy Cáceres

Somos Buenos Aires

Maximiliano Suescun

M. Eugenia Libera

Carlos Unibaso

M. Haydée Condino

Emanuel Pecarrere

FIT-U

Alejandro Martínez

Victoria Martínez

Miguel Ángel Arena

Sonia Magasinik

Nahuel Domínguez

Alianza Potencia

Fabio Molinero

Flavia Abud

Francisco Kovacs

Ana Martínez

Enrique Borsi

Unión y Libertad

Juan Obiol

Sandra Dell’Aquila

Claudio Jaime

Diana Irrasabal

Cristian Taborga

Alianza U. Liberal

Horacio Rivara

Susana Valle

J. Luis Iriarte

Andrea Gutiérrez

Simón Olivarez

Fte. Patriota Federal

Marcelo Freitas

Nancy Castillo

Daniel Ferreyra

Zulema Bogado

Adrián Zapata

Es con Vos

Eliel Corigliano

Maira Bicco

Martín Di Domenico

A. del Valle Romero

Marcos Costantini

Nuevo MAS

Marcos Pascuan

Nora Caro

Facundo Beccalli

Natalia San Miguel

Miguel Pilcic

Política Obrera

Agustina Vaccaroni

Germán Olivera

M. Inés Meisegeier

Antonio Levato

Daniela Rumbola

Tiempo de Todos

Jorge Pintos

Mariela Lobartolo

Florentín Barrios

Romina Peñalver

Gonzalo Córdoba

Constr. Porvenir

Mario Garberoglio

M. Eugenia Echeverría

José Conti

Margarita Fernández

Ricardo González

Partido Libertario

Lucía Lamothe

Ángel Annacondia

Susana Martinengo

Matías Pérez

Mayli Luque

Val. Republicanos

Víctor Bazán

Mónica Zaccaria

Adelino Goncalves

Alicia Alegre

Sergio Alvarado

Sexta Sección

En la Sexta Sección se elegirán 11 diputados provinciales (y 8 suplentes) y está compuesta por los partidos de Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist , Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino, donde hay unos 600 mil ciudadanos habilitados para votar.

Alianza LLA

Oscar Liberman

Carla Pannelli

Héctor Gay

Mariela Vitale

Gustavo Coria

Fernanda Coitinho

Hao Yuan Lan

Carola Bedouret

Matías Besada

Claudia Yañez

Daniel Adler

Fuerza Patria

Alejandro Dichiara

Maite Alvado

Esteban Acerbo

Sofía Vannelli

Álvaro Díaz

Miriam Riat

Gustavo Brusa

Ángeles Trejo

Nicolás Orfano

M. Gisela Ghigliani

David Alcalá

Somos Buenos Aires

Andrés De Leo

Priscila Minnaard

Norberto García

Trinidad Barda Schell

Mariano Dello Russo

Catherine González

Ariel Menna

Antonia Urruti

José María Ares

Marisa Pignatelli

Diego Montero

FIT-U

Héctor Zaris

Lorena Savioli

Néstor Conte

Montserrat Gayone

Gastón Canali

Carla Zaris

Juan Ángel Cappa

Mariana Torres

Iván Moya

Julia Lagleyze

Gustavo Burachik

Alianza Potencia

Miguel Donadío

Roxana Almirón

Franco Mombelli

Valeria Busacca

Fernando Mascetti

Sonia Estrada

Nicolás Jensen

Sandra Giménez

Jorge Mutti

Nidia Burstein

Daniel Jaramillo

Unión y Libertad

Carlos Alonso

María Martha Coria

Ricardo Lepron

Andrea Romero

Juan Carlos Nieto

Lorena Elizondo

Néstor Dore

Agostina Reschini

Silvio Mosegui

Martina Studio

Franco Studio

Alianza U. Liberal

José Luis Giannasi

Evangelina Benítez

César Pascualetti

Silvana Aguilar

Nicasio Martínez

Erika Spitteler

Guillermo Ecke Follonier

Marcela Ramírez

Roberto Scheel

Claudia Bugallo

Fte. Patriota Federal

Miguel Rodari

Karina Molina

Walter Bagnato

Verónica Castillo

Hugo López

Camila Córdoba

Pedro López

Vanesa Mendoza

Héctor Campos

Lucía Bravo

Roberto Gentile

Es con Vos

Hernán González

Leticia Calla

Jaime Alper

Vanesa Godoy

Diego Aguirre

Luján Bono

Dante Lencina

Nélida Schonfeld

Roberto Stoessel

Ana Hueche

Mariano Rojas

Política Obrera

Martín Grecco

Alejandra Vega

Horacio Vitangeli

Myriam González

Jorge Arroquy

Malena Ortíz

Nicolás Domini

Patricia Policano

Carlos Limoncelli

Mercedes Valles

Cristian Feloy

Nuevo MAS

Paula Abal

Eduardo Fernández

Oriana Panozzo

Daniel Pascuan

Jésica Smus

Franco Cacheda

Romina Orcesse

Tomás Guagnini

Mirta Demundo

Lautaro González

Rocío Martynaitis

Constr. Porvenir

Ana María Sosa

Raúl Luchetta

Marta López

Lorenzo Martínez

Mirian D. Larrea

Ángel Herrera

Elba Mendoza

Leandro Di Yorio

Susana Prado

Norberto Romero

Ilda Rodríguez

Val. Republicanos

Ariel Scorolli

Paula Flamenco

Enzo Griffith

Katherine Riffo

Marcelo Castro

Eva Magallanes

Álvaro M. De Toro

Cintia Santos

Jonatan Varela

Katherine Astudillo

Guillermo Regueira

Tiempo de Todos

Eber Irusta

Alicia Sanabria

Nicolás Escalante

María Tenaglia

Elías Hoyos

M. de los Angeles Monjes

Matías Tejeda

Johanna Musi

Mauro Neira

Jessica Alegre

Juan Pablo Ibarra

Partido Libertario

Jorge Cusanelli

Ada Ziaja

Juan Rojas

Rosa Rojas

Gustavo Barua

Lorena Acuña

Claudio Vivas

Yamila Torres

Juan Carrizo

Iris Noguera

Lucas More

Séptima Sección

En la Séptima Sección se eligen 3 senadores provinciales (y 3 suplentes) y está integrada por los partidos de Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo, con alrededor de 280 mil ciudadanos habilitados como electores.

Alianza LLA

Alejandro Speroni

Celeste Arouxet

Ezequiel Galli

Fuerza Patria

María Inés Laurini

Marcos Pisano

Evelyn Díaz

Somos Buenos Aires

Fernando Martini

Viviana Rodríguez

Federico Farina

FIT-U

Emiliano Marín

Malén Cortés

Duilio Petrungaro

Alianza Potencia

Pedro Vigneau

Gabriela Paoltroni

Iván Stankievich

Unión y Libertad

Dalton Jauregui

Josefina Silverii

Matías Pascual

Alianza U. Liberal

Eduardo Rocha

Andrea Álvarez

Gustavo Díaz

Fte. Patriota Federal

José María López

Mercedes Tomasello

Rogelio Magallanes

Es con Vos

Jonathan Capra

Cecilia Travers

Ezequiel Ledesma

Nuevo MAS

Sofía Carneiro

Ramiro Manini

Ana María Iriart

Val. Republicanos

J. Manuel Tribiño

Mariana Donoso

Luis Godoy

Constr. Porvenir

Paula Herrera

Luis López

Miriam Aguilar

Partido Libertario

José Pittelli

Solange Juárez

Daniel Meringer

Tiempo de Todos

Silvio Herrera

Liliana Molina

Iván Lizarraga

Octava Sección (Capital)

En la Octava Sección se eligen 6 diputados provinciales (y 4 suplentes) y está conformada por el distrito capital de la provincia, La Plata, donde hay casi 600.000 los vecinos platenses habilitados para emitir el sufragio.

Fuerza Patria

Ariel Archanco

Lucía Iañez

Juan Martín Malpeli

Carola Corra

Cristian Vander

Paula Lambertini

Alianza LLA

Francisco Adorni

Julieta Quintero

Juan Osaba

Micaela Fragasso

Nicolás Morzone

Cristina Cianflone

Somos Buenos Aires

Pablo Nicoletti

Antonela Ciparelli

Emilio Rodríguez

Vanesa Temporetti

Diego Rovella

M. Virginia Pérez

FIT-U

María Laura Cano

Leonel Acosta

Julieta Rosas

José Rusconi

Patricia Ríos

César García

Alianza Potencia

Jorge Metz

Rosario Castagnet

Nicolás Massano

Lourdes Ramos

Guillermo Llorente

Aylén Massaccesi

Nuevos Aires

Marcelo Peña

Karina Vanoni

Mariano Erzi

Ivana Nieva

Ricardo Zic

Claudia Pavón

Unión y Libertad

Facundo Zaldúa

María Belén Azar

Matías Chimenti

Beatriz Martín

Alianza U. Liberal

Diana Zonaro

Leonardo Panebianco

Virginia Druetto

Alejandro Del Franco

Adriana Barrutia

Gustavo Niccolo

Fte. Patriota Federal

Oscar Loyola

Alejandra Fernández

Pablo Roma

Carla Berrueco

Ricardo Giordano

Olga Guillardot

Es con Vos

Maximiliano Ibarra Guevara

Fernanda Scacheri

Alejandro Pérez

Norma Yodas

Esteban Gutierrez

Fernanda Sena

Nuevo MAS

Facundo Díaz

Mariana Callaud

Gabino Baldioli

Emilia Bardas

Juan Pablo Valdés

Maribel Montero

Política Obrera

Sergio Gómez

Alejandra Greig

Omar Zarza

Alicia González

Daniel Zapata

Érica Garnis

Partido Libertario

José Campodónico

Marta Manso

Martín Boglione

Sasha Griffo

Tomás Firpo

Daiana Loizu

Val. Republicanos

Enrique Otero

Violeta Yoshinaga

Luciano Otero

Marina Zanfardino

Luis Ayala

Abril Otero

Tiempo de Todos

Oscar Alvarenga

Costantina Albornoz

Daniel Latronica

Alicia Costa

Rubén Balvidares

Micaela Domínguez

Constr. Porvenir

Leopoldo Miglioranza

Priscila Pissola

Gustavo Meres

Marcela Moreno

Fernando Cufre

Natalia Ruíz Díaz